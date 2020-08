Premieren-Konzert auf der Busenberger Kultur-Terrasse

Am Freitagabend fand auf der neu aus der Taufe gehobenen Kultur-Terrasse Busenberg ein Konzert des Sandra Badal Trios statt.

Vor fast 100 Zuhörern bot das Trio auf einem hohen musikalischen Niveau einen unterhaltsamen und abwechslungsreichen Abend mit Swing, Blues, Tango, vielsprachigen Chansons, rührenden Balladen und mitreißenden Filmmusik-Klassikern.

Die Musiker Sandra Schenk (Gesang), Rosanna Zacharias (Kontrabass) und Davide Petrocca (Gitarre) strahlten dabei enorme Spielfreude, Harmonie und musikalische Tiefe aus und begeisterten durch ihr außergewöhnliches Programm, ihren Charme und ihr musikalisches Können.

Das zehnköpfige Team der Kultur-Terrasse hatte auf beeindruckende und aufwendige Weise, den Abend so organisiert, dass alle geltenden Corona-Regeln umgesetzt wurden. Auch das Publikum hielt sich vorbildlich an alle Auflagen, was beweist, dass auch unter diesen schwierigen Umständen kulturelle Hochgenüsse möglich sind. So konnte das Publikum einen entspannten und gut gelungenen Abend genießen und bedankte sich mit viel Applaus und Spendenfreude für dieses ganz besondere Konzerterlebnis.

Zu hoffen bleibt letztlich, dass die Busenberger Kultur-Terrasse zu einer lokalen Institution heranwachsen wird und noch viele aufregende kulturelle Höhepunkte präsentieren kann.