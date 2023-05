Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Erleichterungen in der Gastronomie und bei Privatfeiern , außerdem können Konzerte und Weinfeste wieder besucht werden: Seit verganenem Freitag gibt es in Rheinland-Pfalz neue Lockerungen. Was halten die Menschen in Pirmasens davon?

Der gebürtige Syrer Oufi Dakhel freut sich vor allem über die Lockerungen in der Gastronomie, denn für Gäste ist beim Restaurant- oder Kneipenbesuch im Innenbereich kein Test und