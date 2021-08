Bis Februar 2021 soll der Umzug der einzig noch auf der Husterhöhe verbliebenen Einheit USAMMCE nach Kaiserslautern abgeschlossen sein. Das teilten die Amerikaner mit.

Wer’s glaubt, ist man geneigt zu sagen. Denn bereits mehrfach seit 2017 wurden Umzugstermine genannt, die sich aus verschiedenen Gründen nicht halten ließen. Speziell gab es zwischen der deutschen Bauverwaltung und den US-Streitkräften immer wieder mal Unstimmigkeiten über die Baumaßnahmen der Amerikaner in K-Town. Die scheinen inzwischen ausgeräumt zu sein, denn die Dienstellenleitung, Verwaltungspersonal und Teile anderer Abteilungen haben den Umzug im August begonnen, informiert die Sprecherin des Army Medical Logistics Command, Jennifer E. Crown. Etwa 25 Prozent (circa 65 Beschäftigte) seien bereits umgezogen. Auch im Oktober würden weitere Beschäftigte nach Kaiserslautern ziehen. Dort wurden auf der Liegenschaft Kaiserslautern Army Depot (KAD) gegenüber der Panzerkaserne sechs bestehende Gebäude für USAMMCE-Europe durch Umbau und Modernisierung hergerichtet.

Seit 1975 in Pirmasens

Mehrere Kommandeurswechsel gab es seit 2017 und immer wieder hofften die Amerikaner auf Vollzug. Übrigens: Auch die Städte Pirmasens und Rodalben hofften auf baldigen Abzug und Räumung des Geländes. Seit langem liegt ein Masterplan für die Realisierung eines Gewerbegebietes auf Pirmasenser und Rodalber Gemarkung in den Schubladen.

USAMMCE zog im November 1975 an ihren derzeitigen Standort in Pirmasens. Aufgabe der Einheit ist es, alle medizinischen Hilfsmittel und Ausrüstungen bereitzustellen, die von der US-Armee in Europa, Nordafrika und im Nahen Osten verwendet werden. Diese Mission umfasst die Bestandskontrolle, den Empfang, die Lagerung und die Ausgabe von medizinischem Zubehör, die Herstellung von Brillen und die Bereitstellung von medizinischer Wartungsunterstützung. Bei dem medizinischen Versorgungsdepot der Amerikaner sind aktuell noch rund 300 Menschen beschäftigt. „Das Team besteht aus Militärpersonal, Zivilbeschäftigten, Leiharbeitern und ausländischen Staatsangehörigen. Es ist nicht geplant, die Organisationsgröße auf Grund des Umzugs zu verändern“, sagte Crown auf Anfrage der RHEINPFALZ.

Flexibel, mobil und jederzeit für jegliche Aufträge bereit

Doch wer kommandiert das Team, das jetzt noch auf der Husterhöhe arbeitet? Das sind immerhin noch rund 160 Beschäftigte. Kein Problem, war zu hören. „Wir haben Führungspersonal auf allen Ebenen, das die Erfüllung unserer Mission an beiden Standorten sicherstellt. Die Dienststellenleitung, Colonel (Oberst) Shane A. Roach eingeschlossen, ist abwechselnd in Pirmasens und Kaiserslautern vor Ort.“ Roach hat seit Juli dieses Jahres die Leitung der Einheit inne. Wie geht er mit der Situation um?, wollte die RHEINPFALZ wissen. Die Antwort: Es sei die Aufgabe der Armee, flexibel, mobil und jederzeit für jegliche Aufträge bereit zu sein. Crown: „Das U.S. Army Medical Materiel Center Europe ist überzeugt, dass das Team in der Lage ist, den vollständigen Übergang durchzuführen und gleichzeitig die Unterstützung der Vereinigten Staaten und der Alliierten Partner sicherzustellen.“