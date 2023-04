Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Messegelände wird das Stadtsäckel in den kommenden Jahren einige Millionen Euro kosten. Die Landesregierung hat einen ersten Förderbescheid für die 265.000 Euro teure Sanierung der Statik der Wasgauhalle erteilt. Noch in diesem Jahr soll begonnen werden. Dann folgt ein Rattenschwanz an weiteren Investitionen.

Seit fünf Jahren darf die Wasgauhalle nur noch für Schul- und Vereinssport im kleinen Rahmen genutzt werden. Damals war entdeckt worden, dass die statischen Berechnungen für die Halle