Raub, Körperverletzung, Ladendiebstähle: Die große Anzahl an Delikten brachte einen 45-Jährigen nun in Pirmasens vor Gericht – und schließlich hinter Gitter.

Die Staatsanwaltschaft legte dem Mann zur Last, im September 2025 trotz Hausverbots einen Supermarkt in der Teichstraße aufgesucht zu haben. Als er deshalb den Markt verlassen sollte, soll er eine 0,1-Liter-Flasche Wodka für 1,39 Euro an sich genommen haben. Die Mitarbeiterin soll ihm die Falsche mit dem Hinweis wieder abgenommen haben, dass man an ihn wegen des Hausverbots nichts verkaufe. Daraufhin soll er der Frau die Flasche aus der Hand gerissen, sie gegen ein Regal gestoßen und mit dem Wodka geflüchtet sein, ohne diesen zu bezahlen. Die Mitarbeiterin erlitt Hämatome, Kratzer und klagte über Rückenschmerzen.

Der Angeklagte erzählte eine andere Version: Er habe einen Pfandbon von mehr als zwei Euro einlösen und damit den Wodka bezahlen wollen. Die Kassiererin habe den Bon unter Hinweis auf ein gegen ihn ausgesprochenes Hausverbot jedoch nicht annehmen wollen. Er habe die Frau auch nicht gestoßen. Das sei nicht möglich gewesen, da sie hinter der Kasse gesessen habe. Der Richter wies den Mann darauf hin, dass laut Akte ein Mann an der Kasse gesessen und die Frau ihm die Flasche abgenommen haben soll. Der Angeklagte blieb dabei, dass er den Wodka in der Hand gehalten und die Frau nicht geschubst habe. Er habe sich nur weggedreht und sei geflüchtet. Vielleicht habe sie sich dabei angestoßen, sagte er.

Bierflasche gegen den Kopf geschlagen

Die Mitarbeiterin des Supermarktes bestätigte, dass der Angeklagte am Automaten Pfandflaschen abgegeben habe. An der Kasse habe er aber eine Wodka-Flasche genommen – trotz eines lebenslangen Hausverbots. Sie habe versucht, ihm die Flasche abzunehmen, wobei es zu einer Rangelei gekommen sei und der Mann sie ins Regal gestoßen habe. Es habe bereits mehrere ähnliche Vorfälle mit dem 45-Jährigen gegeben. Und immer gebe es Diskussionen mit ihm und er rede alles schön – über Jahre, merkte sie an. Die Polizei hat den Mann im Nachgang zu Hause aufgesucht, wo ein Atemalkoholtest einen Wert von 2,5 Promille ergab.

Im Februar 2026 soll der Angeklagte einem Mann grundlos eine Bierflasche auf den Kopf geschlagen haben. Vor Gericht gab der 45-Jährige an, keine Erinnerung an den Vorfall zu haben. Bei der Polizei soll er aber angegeben haben, er habe auf dem Parkplatz eine Pause eingelegt und ein Mann habe ihn „dumm angemacht“.

Bratwürste und Tabak gestohlen

Der angegriffene 20-Jährige berichtete als Zeuge, ein Mann habe auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Teichstraße auf dem Boden gelegen – ausgestreckt „wie ein Seestern“ – und geröchelt. Er habe den Mann gefragt, ob alles gut sei. Der sei aufgesprungen und habe ihm die Flasche gegen den Hinterkopf geschlagen. Er sei nicht verletzt worden, da er eine Kappe getragen habe, sagte der Zeuge. Den Angeklagten erkannte er vor Gericht nicht als den Täter. Auf Nachfrage erklärte er, wenn der Mann bei der Tat unter Drogen oder Alkohol gestanden habe, müsse er nicht bestraft werden, denn er wisse, wie man sei, wenn man betrunken sei.

Ebenfalls im Februar 2026 soll der Angeklagte in der Wiesenstraße eine Packung Bratwürste für 5,45 Euro eingesteckt haben, ohne sie zu bezahlen. Einen Monat später soll er in einem Laden in der Lemberger Straße eine Packung Tabak für 30 Euro gestohlen haben. Beide Vorwürfe räumte der Mann ein.

Urteil noch nicht rechtskräftig

Das Schöffengericht hat den Angeklagten wegen Raubes, Körperverletzung und zweifachen Diebstahls zu zwei Jahren und sechs Monaten Gefängnis verurteilt – vier Monate mehr als vom Staatsanwalt gefordert.

Gericht und Staatsanwalt sahen keine Anhaltspunkte, warum sich die Zeugen die Vorfälle ausgedacht haben sollten. Bei der Strafhöhe wirkten sich die vielen Vorstrafen (16 Eintragungen) – darunter viele wegen Diebstahls – negativ aus. Er war auch mehrfach in Haft. „Er begeht beharrlich neue Straftaten“, konstatierte der Staatsanwalt und es gebe eine Vielzahl neuer Verfahren. „Das Maß ist voll“, stellte der Richter fest und kündigte dem 45-Jährigen die Eröffnung eines Haftbefehls im nichtöffentlichen Teil an. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.