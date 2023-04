Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

250 ukrainische Flüchtlinge sind bereits in Pirmasens und fast alle haben ohne amtliche Zuteilung über Freunde, Bekannte oder hilfsbereite Pirmasenser den Weg in die Südwestpfalz gefunden. Offiziell der Stadt zugewiesen wurden dagegen nur 14 Ukrainer, wie Oberbürgermeister Markus Zwick am Montag im Hauptausschuss berichtete.

Es gebe eine große Hilfsbereitschaft in Pirmasens, weshalb sehr viele ukrainische Flüchtlinge gar nicht über die offiziellen Wege und Erstaufnahmeeinrichtungen nach Pirmasens kämen,