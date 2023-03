Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Für Menschen, die finanziell arg in der Klemme sitzen, kann das Kreditangebot mit dem Vermerk „ohne Schufa“ allzu verlockend klingen. So verlockend, dass sich mancher von unseriösen Anbietern über den Tisch ziehen lässt. Solche Kreditanbieter kommen neuerdings aus Frankreich und haben auch in Pirmasens schon ihre Spuren hinterlassen.

Das Zentrum für Europäischen Verbraucherschutz beklagt immer wieder Betrugsfälle, bei denen Verbraucher durch soziale Netzwerke oder gefälschte Internetseiten von vermeintlichen