Die Verhandlungen mit einem Finanzinvestor über die Zukunft des Schuhherstellers Peter Kaiser stehen kurz vor dem Abschluss. Dabei dürfte es darauf hinauslaufen, was sich längst andeutete: Die Marke Peter Kaiser soll erhalten werden, die Produktion in Pirmasens nicht. Offen ist noch, wie es in Portugal weitergeht.

Spätestens seit dem zweiten Lockdown im Herbst war klar: Einen Investor fürs Ganze zu finden, würde äußerst schwierig werden. Denn die Folgen der Pandemie haben die gesamte