„Fascination vitrail“ (Faszinierende Glaskunst) heißt die Ausstellung der Pirmasenser Künstlerin von Filomena Höh , die am Samstag beim Kunstverein Dahn eröffnet wird.

Der Titel „Fascination vitrail“ lässt an kirchlicher Glaskunst denken, an Bild- und Ornamentfenster. Diese gedankliche Verknüpfung hätte auch ihre Berechtigung.

Filomena Höh, die aus Bulgarien stammt, an der Hochschule in Plovdiv, der zweitgrößten Stadt des Landes, Gesang und Kunst studierte, wohnt seit 1974 in Pirmasens (sie hat einen Pirmasenser geheiratet), wo sie sich als Dozentin in der Erwachsenenbildung und als frei schaffende Künstlerin betätigt. In ihrem Kunstschaffen hat sie sich an die Kunstrichtung Informel angelehnt. Die informellen Maler hatten im Nachkriegsdeutschland eine neue Malerei geschaffen, die sich von allem Gegenständlichen löst, mit wenigen Linien und Farben auskommt und impulsreiche Bilderwelten erzeugt.

Druck und Collage

Wie gestaltet Filomena Höh ihre informellen Bilder? Grundsätzlich arbeitet sie mit dem Prinzip von Druck und Collage, also dem Verbinden von Elementen. Jedes Bild besteht aus zwei Bildern, weil sie Farbverläufe auf Acrylglas zusammenfügt mit einem gestalteten Bild aus schwarzen Streifen auf feinem, handgefertigtem Papier.

Höh trägt Farbe auf Acrylglas auf, überlässt sie zunächst ihrem Verlauf, bevor sie eingreift. So entsteht am Anfang eine abstrakte Komposition. Es genügt, ein paar Linien und Farben zu ergänzen, um Figürlichkeit zu entwerfen, ob von Personen oder Dingen. Auf diese Weise entwickelt die Malerin themenbezogene Gruppierungen von Bildern, wie sie auch in der Ausstellung anzutreffen und im Folgenden noch kurz zu erläutern sind.

Die Ordnung bewahren

Farbe auf Acrylglas macht die eine Seite der Bildkomposition aus, exakt geschnittenes Papier mit schwarzen Streifen die zweite Seite. Die Streifen braucht das Werk zur Vervollständigung, für das vereinte Ganze. Im Bild- Hintergrund erfüllen die Streifen die Funktion, Ordnung zu schaffen, Halt zu geben.

Was der Betrachter schon beim genauen Hinsehen feststellen kann: Wenn die Farbe Licht reflektiert, gibt es Schattierungen, entwickelt sich Bewegung vor den stabilisierenden Streifen, die die Ordnung bewahren. Filomena Höhs Kunst besteht in der Gestaltung eines bildnerischen Prozesses, der Unordnung in Ordnung bringt. Wie man das Prinzip „Ordnung“ im übertragenen Sinne deuten kann, wird im Folgenden noch erklärt.

Frauen und Brücken

Von thematischen Gruppierungen war schon die Rede. In der Ausstellung finden sich „Monalisas“, den Frauen gewidmete Monotypien. Hieran knüpft eine kleine Serie an, die Modisches zum Inhalt hat, „Fashion“, mit Anklängen zur Pop Art aus den 50er Jahren. Solche Bilder entstehen aus der Experimentierfreude mit Farbe und durch Collage.

Eine andere Gruppe zeigt „Brücken“ im sie umgebenden Wirrwarr. Entstanden sind diese Bilder durch das Aufeinanderlegen von Acrylglas, wobei die Farbe auch als Bindemittel dient. Einige großformatige Bilder sammeln sich unter dem Oberbegriff „Interpretationen“. Es geht um vielfältige Gegenwartsbezüge mit Hinweisen beispielsweise zu Natur oder Naturgewalten.

Regeln und Werte

Der Betrachter braucht Fantasie, wenn er sich auf die Bilder einlässt. Ist es noch eindeutig, dass die Künstlerin im Jubiläumsjahr des Kunstvereins Dahn das Thema Frauen in den Vordergrund rückt und sie grundsätzlich appelliert, Brücken zu bauen zwischen Gemeinschaften oder zur Überbrückung von politischen Differenzen, fällt die thematische Deutung bei zunehmender Abstrahierung immer schwieriger. Im übertragenen Sinne stehen die Streifen für Regeln oder für Werte, die Orientierung und Halt geben.

Die Ausstellung von Filomena Höh lädt zu gedanklichen, Exkursionen ein. Es ist viel zu entdecken und zu entschlüsseln.

Info

Filomena Höh: „Fascination vitrail“, Kunstverein Dahn, Altes Rathaus, 16. April bis 14. Mai, Donnerstag und Samstag, 15- 18 Uhr.