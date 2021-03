Die Montagsumfrage: Rheinland-Pfälzer dürfen sich seit heute über Lockerungen des Lockdowns im Handel und bei Kontakten freuen. Die RHEINPFALZ hat sich in Pirmasens umgehört, was die Menschen davon halten.

Uwe Hartmann aus Ruppertsweiler zeigt Verständnis für die Politik, die im Kampf gegen das Coronavirus oftmals in der Kritik steht. „Es ist sehr schwierig, hier die Balance zu finden“, sagt er. „Die Menschen sehnen sich nach Lockerungen, gleichzeitig sind auch hier bei uns bereits Virus-Varianten aufgetreten. Gut und wichtig“ sei, dass nun der Einzelhandel unter Auflagen wieder öffnen dürfe, denn dieser habe in der Krise mit am meisten leiden müssen. Seine Ehefrau Monika Hartmann wirft ein: „Die Kontaktbeschränkungen waren für uns persönlich überhaupt nicht gut. Das soziale Miteinander hat komplett gefehlt. Meine 82-Jährige Schwiegermutter war nahezu gänzlich isoliert“. Dass sich nun wieder – sofern der Inzidenzwert weiter unter 50 bleibt – fünf Personen aus zwei Hausständen gleichzeitig treffen dürfen, sei ein guter Anfang.

„Ich gehe selbst zwar nicht gerne shoppen, freue mich aber für den Einzelhandel, dass er nun eine Perspektive hat“, sagt Heidrun Johner-Allmoslöchner aus Leimen. Sie werde es nun eher wieder in Buchhandlungen und Gärtnereien ziehen. Dennoch befürchtet sie, dass es nicht bei den kürzlich beschlossenen Lockerungen bleibt. „Ich rechne fest mit einer dritten Welle – auch, weil die Menschen einfach zu uneinsichtig sind und sich nicht überall an die Regeln halten“, so Johner-Allmoslöchner. Schade findet sie, dass die Gastronomie weiter geschlossen bleiben muss – obwohl man hier ein „gut funktionierendes“ Hygienekonzept vorgelegt habe. Gerne hätte sie sich mal wieder mit ein paar Freunden zu einem schönen Essen im Restaurant verabredet, wie sie gesteht.

Richtiggehend sauer ist wiederum die Podologin und Kosmetikerin Anja Hirschelmann, die in Höheischweiler eine Praxis betreibt. „Die neuen Lockerungen und die Auflagen, die damit einhergehen, sind einfach ein Witz“, ärgert sie sich, denn kosmetische Behandlungen darf sie ab sofort nur mit einem tagesaktuellen, negativen Corona-Test des Kunden durchführen. „Ich frage mich, welche Kundin sich einen teuren Schnelltest besorgt, um dann beim Kosmetiker einen Termin zu machen. Das ist fernab jeglicher Realität“, so Hirschelmann. „Ich finde, unserer Politiker sollten mal ein Praktikum bei uns Kosmetikern machen – einfach um zu sehen, wie es in der Praxis wirklich läuft“.

Weiterhin vorsichtig verhalten wird sich wiederum Gabriele Reichmann aus Pirmasens. „Ich freue mich zwar, dass der Einzelhandel wieder öffnet, aber ich werde weiter mit Bedacht einkaufen gehen“, kündigt sie an. Ähnlich werde sie es mit ihren privaten Kontakten halten. Zu Freunden und Familie halte sie weiterhin Abstand, auch wenn sie es genießen werde, dass sie nun mehrere von ihnen wieder gleichzeitig treffen kann.

Dass die Regierung nicht die ganze Wahrheit in der Pandemie sagt, glaubt der Pirmasenser Jürgen Lang, dem die Lockerungen nicht weit genug gehen. „Das dauert mir eigentlich alles zu lange. Ich hatte mir mehr erhofft“, gibt er sich enttäuscht. Gerne würde der Fußballfan noch einmal ein Spiel des FKP im Stadion besuchen oder in einem Restaurant essen gehen. „Ich fürchte, gerade die Gastronomie wird am Ende am Boden sein“, so Lang.

Das Ehepaar Ulrike und Reiner Weinel aus Münchweiler hält die Maßnahmen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens für „gut und richtig“, die Lockerungen seien nur nicht immer gerecht. „Ich verstehe nicht, dass die Gastronomie unter Auflagen noch nicht öffnen darf. Es gibt gute Konzepte, wie die Wirte bereits bewiesen haben“, so Ulrike Weinel. Ihr Mann Reiner wiederum wartet als Sportler bereits auf die Öffnung der Fitness-Studios, um gemeinsam mit anderen zu trainieren. „Zumindest darf jetzt der Einzelhandel wieder öffnen. Das gibt ein wenig Hoffnung“, sagt Reiner Weinel.