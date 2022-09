Einen „heißen Herbst“ hat die Partei Die Linke bundesweit ausgerufen, und auch in Pirmasens hat die Partei gegen die aktuelle Preisentwicklung Stellung bezogen. Am Samstag protestierte der Kreisverband Pirmasens in der Fußgängerzone.

„Menschen entlasten. Preise deckeln. Übergewinne besteuern“, hieß es auf einem Transparent. „Wir wollen damit die berechtigte Wut der Bürger unterstützen“, so Beisitzer Joshua Müller. Deutschland steuere auf eine Massenarmut zu, dennoch sei die Regierung nicht bereit, die Bürger zu entlasten. Genauso wenig Bereitschaft sei vorhanden, die Krisengewinner zu belasten. Ganz im Gegenteil verschärfe man mit einer Gaszulage noch das Problem. Immer wieder nutzten Passanten die Gelegenheit zum Meinungsaustausch mit den Kommunalpolitikern.