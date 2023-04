Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Interview: Die in Thaleischweiler lebende Krimiautorin Monika Geier (Jahrgang 1970) errang mit ihrem Debüt „Wie könnt ihr schlafen“ den „Marlowe“, den Krimipreis der Raymond-Chandler-Gesellschaft. Mit ihrem aktuellen Buch „Alles so hell da vorne“ führte sie 2018 die Bestenliste von Deutschlandfunk Kultur an. Inzwischen hat sie acht Krimis mit Hauptkommissarin Bettina Boll veröffentlicht. Und schreibt an einem neuen.

Inspiriert Sie die Corona-Krise als Schriftstellerin?

Mein Alltag ist wie vorher. Ich sitze zuhause und schreibe. Aber diese Krankheit ist mit ihren Auswirkungen