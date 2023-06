Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Regionalligateam des FKP spielt seit Wochen nicht gut. Einzige Ausnahme: der 2:0-Sieg in Hoffenheim. Die völlig verdiente 1:3-Niederlage beim bisherigen Tabellenletzten, dem FC-Astoria Walldorf, war ein Tiefpunkt. Die Pirmasenser, nach vier Spieltagen auf Rang zwei, müssen bald die Kurve kriegen. Am Dienstagabend steht eine Pflichtaufgabe an.

David Becker war nach dem Abpfiff im Dietmar-Hopp-Sportpark ziemlich zerknirscht. „Wir sind derzeit nicht bei 100 Prozent“, stellte der Kapitän des FK Pirmasens fest und verwies auf die ebenfalls