Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Sonntag verlebte Achim Krämer in Karlsruhe beim 3:1-Heimsieg seines ASV Grünwettersbach in der Tischtennis-Bundesliga gegen den TSV Bad Königshofen einen angenehmen Nachmittag. Der 51-Jährige aus Merzalben ist bei den Badenern als sportlicher Leiter, Hallensprecher und Kommentator tätig. Zur neuen Saison wird er nach sechs Jahren Pause als Trainer den ASV bei den Partien in der Eliteklasse wieder coachen.

Seit neun Jahren lebt Achim Krämer mit seiner Ehefrau Tanja Krämer, Bundesligaspielerin des TSV Langstadt und 29-fache Nationalspielerin, in Merzalben. Omnipräsent ist der Sport