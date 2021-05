Seit rund 30 Jahren zeichnet Erich Gedan als Spielleiter für den Spielbetrieb der C- und D-Juniorenfußballer in der Südwestpfalz verantwortlich. Als ehemaliger Verteidiger, U19-Trainer und Jugendleiter des VfB Post Pirmasens schmerzt ihn der Niedergang der „Schachenraben“ sehr.

„Ein Mann, ein Wort. Immer korrekt und sachlich!“ So beschreibt der stellvertretende Kreisjugendleiter Hans-Peter Mayer seinen langjährigen Weggefährten Erich Gedan. Dieser ist auch mit 75 Jahren ein sehr geschätztes und engagiertes Mitglied des Jugendausschusses im Fußballkreis Pirmasens/Zweibrücken.

Im Schwarzwald geboren

Erich Gedan ist ein echter Pirmasenser, kam aber am 20. März 1945 in Schramberg auf die Welt, weil seine Familie im Zweiten Weltkrieg in die Schwarzwald-Stadt evakuiert worden war. Dann ging es zurück nach Pirmasens. Als B-Jugendlicher startete er beim VfB Post Pirmasens seine Fußballer-Laufbahn und spielte in den 1960er-Jahren mit den „Schachenraben“ als Verteidiger in der 2. Amateurliga.

Goldene Zeiten beim VfB

Nach der Bundeswehrzeit übernahm er 1967 als Trainer die A-Junioren des VfB, die in der damaligen Bezirksliga gegen den FK Pirmasens und den 1. FC Kaiserslautern spielten. „Der Verein stand in voller Blüte. Es kamen immer Kinder und Jugendliche nach. Wir hatten noch in den Achtzigerjahren, als ich zehn Jahre Jugendleiter war, alle Altersklassen besetzt, und es kamen jedes Jahr fünf, sechs Spieler aus der Jugend in die erste Mannschaft“, erinnert sich der heute auf dem Sommerwald wohnende Gedan gerne an diese Zeiten im Schachen. „Die Sommerfeste, die Winterfeiern und unsere Hallenturniere – das war etwas für die ganze Familie. Da ging im wahrsten Sinne des Wortes immer die Post ab.“

Viele Reisen machte er als Trainer und Betreuer mit dem VfB-Nachwuchs. Außerdem war er rund zwei Jahrzehnte als Schiedsrichter auf allen Fußballplätzen der Region unterwegs. Er betont: „Ohne meine Frau Marlies, die mir immer den Rücken freigehalten und mich unterstützt hat, wäre das nicht möglich gewesen.“

Trauriger Anblick

Von 1994 bis 2010 gehörte Gedan dem VfB-Vorstand an, heute noch übt er das Amt des Schriftführers aus. Dass das Landesliga-Gründungsmitglied aktuell gar keine Fußballmannschaft mehr hat, schmerzt ihn: „Es ist aber schon traurig, wenn ich heute das Vereinsgelände sehe. Es tut sich ja gar nichts mehr. Auf dem Platz gedeiht das Unkraut.“

Immer weniger wurde es auch im gesamten Nachwuchsbereich des Fußballs auf Kreisebene. „Früher lebte die gesamte Familie mit im Verein. Wenn einer da war, kamen die anderen mit. Diese Vereinstreue gibt es heute nicht mehr“, lässt der Fußballkenner das Argument, dass andere Sportarten eine große Konkurrenz darstellen, nicht gelten. Der Verband habe auch schon viel probiert, um gegenzusteuern: „Ich nenne da nur mal die Kreispokal-Endspieltage, die immer von einem anderen Verein ausgerichtet werden und uns seit fünf Jahren tolle Zuschauerzahlen bescheren.“

Auch mit 75 noch gefragt

Viel Entlastung habe den Spielleitern das DFB-Net beschert. „Wenn die Vereine da mitziehen, ist immer alles top aktuell und bei mir klingelt kaum mehr das Telefon“, erzählt Gedan. Auch deshalb hat er sich mit 75 Jahren noch einmal „breitschlagen“ lassen und wird auch nächste Saison den C-Junioren-Spielbetrieb im Kreis managen. Gedan: „Es waren die Jungen im Kreisjugendausschuss wie Marc-Kevin Schaf oder Thorsten Eschmann, die mir gesagt haben, dass sie gerne auf meine Erfahrung zurückgreifen möchten. Und so lange ich gesund bleibe, warum nicht?“

Hobbykoch

Der Liebhaber aller pfälzischen Gerichte, der im Rentenalter zum Hobbykoch avancierte, ist auch über seinen bis 2008 ausgeübten Beruf als Kfz-Mechaniker vielen Pirmasensern bekannt geworden. 36 Jahre lang arbeitete er bei Citroën Hintermeister. Genau so beständig in Beruf und Ehrenamt wie der Vater ist auch sein Sohn Jens. Er engagiert sich seit 27 Jahren bei der Freiwilligen Feuerwehr in Pirmasens und arbeitet bei der Flughafen-Feuerwehr auf dem Hahn.