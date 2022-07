PIRMASENS. Am Mittwoch (19 Uhr) absolviert Fußball-Oberligist FK Pirmasens ein weiteres Testspiel. „Die Klub“ ist zu Gast bei Landesliga-Vertreter SV Rodenbach.

Parallel dazu ist Verkaufsstart für Dauerkarten zur Runde 2022/23, die am letzten Juli-Wochenende beginnt. Ein Saisonabo für die Heimspiele des FKP mit Sitzplatz auf der überdachten Haupttribüne kostet 150 Euro. Ermäßigt ist das Ticket für 120 Euro zu haben. Auf der Gegengeraden mit frei wählbarem Sitz- (nach Verfügbarkeit) oder Stehplatz kostet das Saisonticket 90 Euro (ermäßigt 70 Euro). Auf der Haupttribüne ist die VIP-Karte mit Verköstigung für 500 Euro zu haben. Parkplätze vor der Haupttribüne können für 50 Euro zur Dauerkarte hinzugebucht werden.

Tageskarten kosten auf der Haupttribüne künftig 13 beziehungsweise ermäßigt 11 Euro und auf der Gegengeraden 7/5 Euro. Die Dauerkarten können auf der FKP-Geschäftsstelle oder mit einem ausgefüllten Bestellformular (PDF-Dokument zum Download auf www.fk-pirmasens.com) per E-Mail an dauerkarten@fk-pirmasens.com, per Fax unter an 06331 228190 oder per Brief an Georgia Avenue 1, 66953 Pirmasens, erworben werden.

Fanshop ausgebaut

Außerdem hat der Verein laut eigener Mitteilung seinen Fanshop im Internet überarbeitet. Neben einem Trikots der FKP-Kicker seien nun auch zahlreichen Produkte rund um den Traditionsverein erhältlich. Das Angebot dort werde weiter ausgebaut. Abrufbar sind die Angebote über die Homepage des FKP (www.fk-pirmasens.com).