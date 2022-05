Ab Mitte Mai werden die Einwohner des Landkreises Südwestpfalz und der Stadt Pirmasens für den Zensus 2022 befragt. Beim Zensus handelt es sich um eine deutschlandweite, registergestützte Bevölkerungszählung, die mit einer Gebäude- und Wohnungszählung kombiniert wird.

Grundlage für die Erhebung, die letztmals 2011 stattfand, sind die kommunalen Einwohnermelderegister. Im Rahmen von zusätzlich notwendigen Personenbefragungen werden im Landkreis an knapp 3300 Privatanschriften und in 33 Gemeinschaftsunterkünften die dort zum Zensusstichtag am 15. Mai wohnenden Personen erfasst. In der Stadt Pirmasens sind es rund 800 Privatadressen und 16 Gemeinschaftsunterkünfte. Dadurch werden Informationen zu Unter- und Übererfassungen in den Melderegistern gewonnen.

Auf diesen Grundlagen werden verlässliche, amtliche Einwohnerzahlen festgestellt. Zusätzlich werden Informationen zum Bildungsstand und zur Erwerbstätigkeit erhoben, die in dieser Form nicht in den Verwaltungsregistern vorliegen. Die ausgewählten zu befragenden Personen sind auskunftspflichtig. Die Daten unterliegen der Geheimhaltung.

Nur wenige Minuten Dauer

Auf Basis der ermittelten Bevölkerungszahlen werden unter anderem der Länderfinanzausgleich geregelt und Berechnungen zur Verteilung von EU-Fördermitteln vorgenommen. Die Zensusergebnisse haben deutliche Auswirkungen auf die Gemeinden des Landkreises Südwestpfalz und die Stadt. Die soziodemografischen Angaben stellen darüber hinaus wichtige planungs- und entscheidungsrelevante Informationen für eine faktenbasierte Politik vor Ort dar.

Die Kommunen führen die Vor-Ort-Befragungen im Auftrag des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz aus. In den Verwaltungen wurden eigene Zensus-Erhebungsstellen eingerichtet. Die Befragung dauert nur wenige Minuten. Im Interview werden wenige persönliche Angaben erfasst. Anschließend erhalten die Auskunftspersonen Zugangsdaten zu einem Online-Fragebogen, um weitere Angaben eigenständig einzutragen und zu übermitteln. Es besteht auch die Möglichkeit, einen Papierfragebogen auszufüllen.

Über 100 Ehrenamtliche befragen

Der Landkreis setzt rund 75 ehrenamtliche Erhebungsbeauftragte ein, in der Stadt sind es rund 30. Die Befragungen können mit genügend Abstand an der Tür oder im Flur erfolgen. Infos gibt es per E-Mail an zensus.info@lksuedwestpfalz.de, an zensus.info@pirmasens.de sowie unter Telefon 06331 809 650 (Kreis) und 06331 841002 (Stadt) sowie im Internet.