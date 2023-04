Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der neue Kindergarten steht, die Straßen sind ausgebaut – in Windsberg lässt es sich gut leben, sagt Stefanie Eyrisch. Doch fehlen auch hier Bauplätze – und am Friedhof soll sich was tun, berichtet die Ortsvorsteherin im RHEINPFALZ-Gespräch.

Für Stefanie Eyrisch ist Windsberg, wie könnte es anders sein, „der schönste Vorort“. Mit gut 700 Einwohnern ist er zudem der zweitkleinste von Pirmasens (nach