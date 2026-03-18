Die Austrittswelle aus Pirmasenser Kirchen setzt sich auf hohem Niveau fort. Die Kirchen wissen nicht mehr, was sie mit ihren vielen Immobilien machen sollen.

Seit Langem schon liegen die Austrittszahlen alljährlich hoch, inzwischen über der 300er-Marke für die evangelische und die katholische Kirche. 2024 sind insgesamt 333 Pirmasenser aus den ansässigen Gemeinden ausgetreten, im vergangenen Jahr waren es 342. Zum Vergleich: 2009 waren es nur 138 für beide Kirchen.

„Die Austrittszahlen haben sich hoch eingependelt“, bedauert Ralph Krieger, Dekan der protestantischen Kirche in Pirmasens. Nach zehn Jahren mache dieser Trend schließlich eine große Stadtgemeinde aus. Das sei das Interessante an der Statistik, bemerkt er. Je mehr Leute sich entsolidarisieren, um so notwendiger werde es, die gesamte Struktur an den Trend anzupassen. Das bedeute weniger Pfarrstellen und die Frage, was mit den kirchlichen Häusern geschehen soll.

Zu den Austritten, die in Pirmasens allein für die evangelische Kirche bei 158 pro Jahr stagnieren, werden die Gemeinden vom demografischen Wandel eingeholt. Es gebe mehr Beerdigungen als Taufen, informiert der Dekan.

In Pirmasens wurden im vergangenen Jahr 220 Menschen von einem protestantischen Pfarrer beigesetzt und nur 80 neue Erdenbürger getauft. Im gesamten Dekanat verzeichnet Krieger 628 Beerdigungen und 191 Taufen. „Das bedeutet, dass die Institution Kirche aussterben wird“, schlussfolgert er.

Nur ein Drittel der Mitglieder zahlt Kirchensteuer

Dazu komme, dass nur diejenigen Kirchensteuer zahlen, die auch einkommenssteuerpflichtig sind. Statistiker hätten herausgefunden, dass dies nur ein Drittel der Kirchenmitglieder seien, informiert der Dekan.

Das bringe die Kirche in Handlungszwang, weil die finanzielle Basis immer weiter schrumpfe. Und dann gebe es noch die Meinung vieler, dass man weiter evangelisch sei, auch außerhalb der Kirche. Für diese Menschen bedeute Glaube eine Eins-zu-Eins-Beziehungsnummer. Das stimme aber keineswegs, betont der Dekan. Diese Einstellung sei wie die gesamte Entwicklung dramatisch, ja tragisch und traurig. Der Entfremdungsprozess schreite voran, so Krieger. „Das ist die Grundschwingung in der Gesellschaft, während die Individualisierung fröhliche Urstände feiert.“ Die Aufklärung sei zum Evangelium geworden, kommentiert Krieger.

„Was meinen Sie, was los wäre, wenn man aus dem Staat austreten könnte“, gibt er zu bedenken. Wenn die Leute wüssten, was hinter dem Glauben steckt, wären sie Feuer und Flamme, davon ist Krieger überzeugt. Nur, dass die persönliche Entscheidung für Taufe oder Hochzeit nicht mehr automatisch mit Hoffnung und Freiheit verknüpft sei, die der Glaube schenke.

Entfremdung über einen längeren Zeitraum

Bei den Austritten gehe es um eine Entfremdung von der Kirche über einen längeren Zeitraum hinweg, bestätigt Kriegers Kollege Johannes Pioth, Dekan der katholischen Kirche Pirmasens. Irgendwann bringe ein bestimmter Anlass das Fass zum Überlaufen und führe zum Austritt. Das können finanzielle Gründe sein, persönlicher Ärger über die Institution Kirche oder die Frage: Wozu brauche ich die Kirche, wenn ich die Dienste sowieso nicht in Anspruch nehme? Konkrete Zahlen, wie viele Katholiken in Pirmasens im vergangenen Jahr ausgetreten oder gestorben sind, kann Pioth nicht nennen. „Immer mehr Leute denken, dass sie am besten entscheiden können, was richtig und was falsch ist, und sie Gott nicht brauchen“, bedauert er.

Diese Mentalität, verbunden mit der Annahme, die Bibel sei ein Märchenbuch, findet Pioth fatal. Auch wenn man unterschiedlicher Ansicht über die Schöpfung in sieben Tagen, die Sintflut oder den Durchzug durch das Rote Meer sein könne, sei es eine Tatsache, dass die alttestamentlichen Schriften sehr aktuell seien. Sogar ein Agnostiker, der sich ernsthaft mit Glaubensfragen auseinandersetze und zu dem Ergebnis komme, dass es Gott nicht gibt, nehme die Bibel ernster, als jemand, der die heilige Schrift als Märchenbuch abtue, findet Pioth. Wichtig sei es, sich mit der Bibel auseinanderzusetzen.

„Ohne Glauben steigt die Gewaltbereitschaft“

Dass Oberbürgermeister Markus Zwick seine Neujahrsansprache mit den Worten „Gott schütze Pirmasens“ beendet hat, findet Dekan Pioth bemerkenswert. In der Rede sei Gott zwar nicht vorgekommen, aber wenn es um Treue und Respekt gehe, seien dies im Grunde Werte, die Christen vertreten. „Eine Gesellschaft, in der Glaube immer weniger eine Rolle spielt, wird tendenziell kälter und leidet unter einem Werteverlust“, erklärt er. Das sehe man an den extremen politischen Richtungen, die immer stärker werden, sowie an der zunehmenden Gewaltbereitschaft.

Das führe zu Orientierungslosigkeit und Politikverdrossenheit, eine Tendenz, die wiederum indirekt damit zusammenhänge, dass die Menschen nicht mehr glauben. Positiv sei, dass – wenn er mit Menschen ins Gespräch komme – diese sehr wohl an Gott und der Welt sowie der Ewigkeit interessiert seien. Eine Grundreligiosität sei bei vielen immer noch da, resümiert der katholische Dekan. Das nehme er als positiven Anknüpfungspunkt für die Zukunft.