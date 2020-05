Cinema Europa ist vorsichtig, Walhalla spielt ab 28. Mai

Ab Mittwoch, 27. Mai, dürfen Kinos, Theater und Konzerthäuser unter bestimmten Voraussetzungen wieder öffnen. Das verkündete Ministerpräsidentin Malu Dreyer am Dienstag.

Das Pirmasenser Walhalla-Kino wird einen Tag später als möglich öffnen, da auch die Kino-Wochen mit neuem Programm regelmäßig donnerstags beginnen (wir berichteten gestern).

Auch nicht sofort öffnen will Annette Schwarz das Zweibrücker Cinema Europa . „Ich bin gerade dabei, ein Konzept zu machen“, sagt die Kinobesitzerin über ihren Familienbetrieb. „Das Problem ist, dass keine Filme da sind, und die Schutz- und Hygienevorschriften umgesetzt werden müssen. Deshalb denke ich, mit Vorsicht gesagt, in der letzten Juni-Woche zu öffnen.“ Sie muss sich erst einen Überblick verschaffen. Eine gute Vorbereitung für die Öffnung sei wichtig. „Viele Faktoren müssen zusammenpassen, damit die Kinobesucher sich auch wohlfühlen.“ Die Schließungszeit hat Annette Schwarz für Renovierungs- und Instandsetzungsarbeiten in dem Vier-Säle-Komplex genutzt.