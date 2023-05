Im Caritas-Förderzentrum Vinzenz von Paul in Pirmasens steht der Freitag im Zeichen des Irish Folk. Die Folklore-Band Éiriú, benannt nach einer irischen Entspannungstechnik, lädt in die Einrichtung ein, um dort ihr neues Programm zu präsentieren.

Kleine Auftritte hatten die sechs Musiker der Pirmasenser Band Éiriú schon viele: beim Pirmasenser Multikultifest vor der Johanneskirche, im Waschsalon Clementine und natürlich im Caritas-Förderzentrum (CFZ) Vinzenz von Paul, der Einrichtung, an die die Musiker angedockt sind. Doch dann kam mit Corona eine lange Proben- und Auftrittspause – gerade in dem Moment, als die Musiker so richtig loslegen wollten.

„Seit Sommer 2022 proben wir wieder“, erzählt Michaela Andre, ein Gründungsmitglied der Band. Am Freitagabend erwartet das Publikum ein brandneues Programm aus traditioneller irischer Musik mit klassischen Komponenten, verrät die Musikerin aus Heltersberg. Ein paar Balladen seien auch mit dabei. Doch insgesamt soll es lustig zugehen im dritten Obergeschoss des CFZ. Irische Musik sei eine von Natur aus sehr schnelle und lustige Musik, wie Andre beschreibt.

Aus zwei werden sechs

Angefangen habe alles in ganz kleinem Rahmen. Gegründet hat sich die Band im Jahr 2016. Zuerst hätten sich nur zwei Musiker zu gemeinsamen Proben getroffen. Dann wurden es immer mehr, bis die Band zum Sextett geworden war. Im Jahr 2019 folgte der erste große Auftritt von Éiriú, der auch im CFZ stattfand. Daran wollen die Musiker jetzt anknüpfen.

Die Band besteht neben Michaela Andre (Tinwhistle, Geige, Querflöte und Gesang) aus Bernd Rapp (Kontrabass), Larissa Maier (Akkordeon), Gitarrist Hans Leonhardt, Löffelspieler Armin Sardar und Nodari Schäfer an der irischen Trommel Bodhrán.

Die irische Namensgeberin

Die Idee zu dem Namen der Band hatte übrigens eine waschechte Irin, erzählt Andre: die Banjo-Spielerin Noirin Bohl, die ebenfalls Gründungsmitglied sei, momentan aber pausieren würde. Éiriú habe allen sofort gefallen, weil das kurz und prägnant sei und schön klinge. Es handele sich dabei um eine irische Entspannungstechnik, genauer gesagt um eine Atmungs- und Meditationsmethode, erklärt die Musikerin, die den Abend auch moderieren wird.

Sie will etwas über die Lieder im Repertoire sagen, aber auch Wissenswertes über Irland erzählen. Und da die Band auch ein Lied aus dem Film „Der Duft von wildem Thymian“ (2020) von Patrick Shanley im Programm hat, will Andre auch diesen thematisieren.

Getränke, Kaffee und Shortbread

Beim irischen Abend gibt es auch Snacks, Getränke, Kaffee und Shortbread. Letzteres ist ein süßes Mürbeteiggebäck, das in Großbritannien, Schottland und Irland meist zum Nachmittagstee gereicht wird.

Info

Das Konzert im CFZ, Schlossstraße 22, beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, der Veranstaltungsort barrierefrei. Spenden sind willkommen.