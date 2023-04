Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Verlangen nach Abkühlung beherrscht in diesen Tagen drückender Hitze den Alltag. Was liegt da näher, als sich in die Fluten eines Schwimmbades zu stürzen? Platz für 500 Gäste gleichzeitig hat das Plub unter Corona-Bedingungen geschaffen – am Wochenende wurde erstmals in diesem Jahr die magische Grenze erreicht.

Nach der Öffnung des Hallen- und Freibads vor wenigen Wochen war der Start eher verhalten gelaufen. Zwar konnte man sich nicht über mangelnden Sonnenschein beklagen, jedoch fehlte