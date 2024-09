Das Herbstprogramm im Haus am Lindenbrunnen in Vinningen steht unter dem Motto „Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen“. Familie Kupper bietet drei Veranstaltungen an, die erste am 28. September.

Familie Kupper startet in den Herbst am Samstag, 28. September, 20 Uhr, mit der Band Acoustic Colour aus Kaiserslautern. Bekannte Pop- und Latin Perlen, aber auch Jazziges und weniger bekannte, wunderschöne Songs werden auf ihre ganz eigene Art und Weise interpretiert und das eben akustisch. 2011 noch unter einem anderen Namen gegründet, wurde entschieden, ab Dezember 2014 unter dem neuen Namen Acoustic Colour zu firmieren. In der Besetzung Tina Skolik (Gesang), Martin Müller (Kontrabass), Philipp Huchzermeier (Tasten), Matthias Kurz (Percussion/Schlegzeug) sowie der Saxofonist Uwe Bayerle interpretieren sie Songs von Alicia Keys und Michael Buble gleichermaßen, von etablierte Stars wie Al Jarreau, Sting, Herbie Hancock und Paul Simon oder auch Duke Ellington und Irving Berlin.

Eine Hommage an die Belle Epoque folgt am Samstag, 2. November, 20 Uhr. Musicalsängerin Adrienn Cunka hat Stücke zusammengestellt, die sich auf diese Zeit und Ereignisse beziehen. In Haus am Lindenbrunnen wird sie begleitet von Markus Munzinger am Cajon und Frank Kersting am Keyboard, alle drei kennen sich von ihrer Arbeit am Kaiserslauterer Pfalztheater. Die Musicalmelodien stammen zwar nicht aus der Belle Epoque, werden aber durch eine pfiffige Moderation geschickt in die Zeit eingebunden. Adrienn erzählt von Ereignissen, Menschen und Kunstwerken, die in der Zeit zwischen 1870 und dem Ersten Weltkrieg von Bedeutung waren. Die Sängerin skizziert das Lebensgefühl jener Jahre mit einem Zitat aus Stefan Zweigs „Die Welt von Gestern – Erinnerungen eines Europäers“: Man glaubte an eine goldene Zukunft, begrüßte den gewaltigen Aufschwung von Wissenschaft und Technik und blickte voller Optimismus nach vorn. In drei Akten werden Melodien von Cole Porter über Charles Aznavour bis Andrew Lloyd Webber dargeboten.

Die Musicalsängerin

Adrienn Cunka wurde in Ungarn geboren und ist in Kaiserslautern aufgewachsen. Sie studierte Musicalgesang und -darstellung in München. Inzwischen hat sie schon viele Rollen gesungen und konnte für das Konzert aus dem Vollen schöpfen. Den Aufschwung der Eisenbahn illustriert die Sängerin mit dem „Starlight Express“, aus Andrew Lloyd-Webbers Musical, die Erfindung des Automobils mit dem Song „Greased Lightning“ aus dem Musical „Grease“. Weitere Höhepunkte werden „Smile“, ein zum Jazzstandard gewordenes Stück, das Charlie Chaplin komponiert hat und dessen Melodie erstmals 1936 im Film „Moderne Zeiten“ zu hören war sowie „Ohne Dich“ aus My Fair Lady. Geplant ist eine Mischung aus informativer, unterhaltsamer Moderation und Musicalmelodien.

Zur Einstimmung auf die Advents- und Weihnachtszeit bieten die Kuppers am 30. November, 17 Uhr, ein Konzert mit Barbara Lehnhardt und Michael Bixler aus mit Glühwein in die Scheune ein. Dort gibt es weihnachtliche Gedanken, vorgetragen von Barbara Lenhardt mit gefühlvollen Geschichten aus dem Leben zu internationalen besinnlichen Liedern. Lehnhardt besitzt eine Stimme die sich in einem weiten Bereich von Soul, Rock und Ballade zu Hause fühlt. Ihr Partner, Michael Bixler ist einer der profiliertesten Pirmasenser Musiker, als Multi-Instrumentalist in nahezu jedem Musikstil zu Hause ist.