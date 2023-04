Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die deutschen Meisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik sind auch dieses Jahr Teil der Finals, bei denen vom 6. bis 9. Juli – live in ARD und ZDF zu sehen – 129 nationale Titel in 18 Sportarten vergeben werden. Marie Laux aus Bruchweiler und Johanna Herder aus Erfweiler werden dabei sein.

Die beiden Bundesliga-Gymnastinnen vom Turnverein Dahn qualifizierten sich am vergangenen Wochenende bei den Regionalmeisterschaften im badischen Lahr für die DM. Im Einzel-Mehrkampf der Meisterklasse,