Was Zuversicht und Kampfgeist bewirken können, zeigte am Sonntag der ESV Pirmasens in der DKBC-Frauen-Bundesliga bei seinem Gastspiel im thüringischen Zeulenroda. Nach einem dramatischen Finale erreichten die Pirmasenserinnen ein 4:4 (12:12 Sätze, 3559:3574 Kegel). In den Duellen hatten die Eisenbahnerinnen mit 4:2 die Nase vorn. Dank der zwei Zusatzpunkte für die 15 mehr gefällten Kegel konnten die Gastgeberinnen noch ein Unentschieden erzielen.

„Es war ein wahnsinniges, ein aufregendes Spiel. Unser Schlussduo hat dem Gegner einen großen Kampf geliefert und das fast Unmögliche noch möglich gemacht“, sagte ESV-Mannschaftsführerin