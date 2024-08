Mit 42 Ausstellern wird die Freiluftmesse Art Pirmasens am Samstag, 17. August, den Strecktalpark zur Kunstmeile wandeln. Nach der Premiere im Vorjahr mit 27 Ausstellern ist die Aktion des Vereins Kunschd’raum gewachsen. Die Macher im Verein sprühen nur so vor Ideen für weitere Aktionen.

Vor drei Jahren startete Vorsitzender August Eberle mit einer fünfköpfigen Mannschaft in der Pirmasenser Bahnhofstraße. Kunschd’raum war der Titel des weniger als 30 Quadratmeter großen Ausstellungsräumchens. Dort trafen sich die Mitglieder, malten zusammen, zeigten ihre Arbeiten und langsam wuchs die Gruppe. Beteiligungen an Verbrauchermessen in Pirmasens folgten und im vergangenen Jahr schließlich die Idee für eine eigene Kunstmesse, die möglichst unkompliziert und behördliche Auflagen viel Freiraum für Kreativität lassen könnte. Die Art Pirmasens war geboren.

Bei der Stadtverwaltung stießen Eberle und sein Stellvertreter Roland Küster auf offene Ohren mit ihrer Idee. Der Strecktalpark wurde dem Verein für die Messe kostenlos überlassen. Bei brütender Hitze kamen rund 400 Besucher im vergangenen Jahr, schätzt Eberle. Die Resonanz sei durchweg positiv gewesen, weshalb dieses Jahr gleich die Fortsetzung folgen wird. Die 42 Anmeldungen bestätigten Küster und Eberle, die auf noch mehr Aussteller hoffen, da bis 16. August weitere Künstler sich anmelden könnten. Die Jugendkulturwerkstatt des Internationalen Bundes wird ebenso vertreten sein wie die Mannschaft der Alten Post. Die Aussteller kommen laut Küster aus Pirmasens, dem Landkreis Südwestpfalz sowie einige wenige aus dem Saarland. Gezeigt werden Malerei, Grafik, Skulpturen, Fotografie und Zeichnungen.

Gleich zwei Kunstmeilen

In diesem Jahr sollen zwei Kunstmeilen vom Biergarten am See ausgehend sich in den Park erstrecken. Der Biergarten soll dabei das Zentrum bleiben, erklärt Küster. Dort sind auch die Toiletten und die Musik Es spielt das Duo Little Heroes. Wer genau dahinter steckt, soll eine Überraschung sein, meint Eberle. Dazu kommen Vorführungen orientalischen Tanzes der Gruppe Shanamar.

Die Künstler können ab 9 Uhr aufbauen. Jeder muss seinen Tisch, ein Präsentationstuch oder einen Sonnenschirm selbst mitbringen. Zelte oder Pavillons sind behördlich nicht erlaubt. Strom gibt es auch nicht. Dafür kostet die Teilnahme für die Künstler keinen Cent. Offizieller Start ist um 11 Uhr und bis 16 Uhr sollten die Stände auch stehen bleiben, betont Küster.

Die Initiatoren stellen auch aus

Und was zeigen die Organisatoren selbst? Roland Küster wird seine für ihn typischen Action-Painting-Kreationen präsentieren und Eberle seine „27er-Serie“. Das sind Fotos von Musikern, die mit 27 Jahren gestorben sind und von ihm noch übermalt wurden.

Der kleine Kunschd’raum in der Bahnhofstraße wurde übrigens inzwischen aufgegeben. Der Verein ist in das frühere Modehaus Ackermann in der Fußgängerzone umgezogen. Dort kann sich der inzwischen auf 13 Mitglieder angewachsene Verein auf rund 200 Quadratmetern präsentieren. Seit dem Umzug sei die Besucherzahl deutlich gestiegen. Obwohl zuvor der Zugang ebenerdig ohne Schwelle möglich war und jetzt der Weg ins erste Obergeschoss genommen werden muss, kämen viel mehr Menschen, freut sich Eberle. Geöffnet ist der Kunschd’raum dienstags und donnerstags von 15 bis 18 Uhr sowie samstags von 11 bis 14 Uhr.

Pläne für den Herbst

In dem großen Raum kann der Verein mehr Workshops anbieten. „Artnight“ nennt Eberle eine Workshopreihe, die am 18. Oktober starten soll. Auch ein Malkurs für Kinder ist in Planung und mit der Initiative Demokratie Leben soll es am 7. Oktober einen weitere Workshop geben. Und dann gibt es auch noch die städtische Ausstellung „Made in Pirmasens“ im September, die zum dritten Mal angeboten wird und maßgeblich mit Kunst von Mitgliedern des Kunschd’raum bestückt wird. „Manchmal wird es schon ein bisschen viel“, meint der 72-jährige Eberle. Der Verein könne jedoch auf ein gutes Orga-Team zurückgreifen, das sich um die Projekte kümmere.

Info

Wer noch bei der Art Pirmasens mitmachen will, kann sich bis Freitag, 16. August, unter Telefon 0176 49941269 oder per E-Mail an art-pirmasens@freenet.de anmelden.