Die Polizei scheint die Zahl ihrer Radarkontrollen drastisch gekürzt zu haben. Das sollte sie dann auch kommunizieren.

Es gab Zeiten, da wurde an einem Tag an mehreren Stellen in der Stadt ein Radarwagen gesichtet. Heute beschränken sich deren Einsätze offenbar auf wenige Stellen im Jahr, wie sich aus einem Vergleich