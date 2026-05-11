Über das Bürgergeld wird diskutiert, aber was kommt danach: Wer Bürgergeld bezieht, zahlt nicht in die Rentenkasse ein. Wie wirkt sich das auf die Situation im Alter aus?

Wer im Alter keine oder zu wenig Rente bekommt, um (über)leben zu können, für den gibt es die Grundsicherung im Alter. Aber nicht nur Menschen, die vor dem Erreichen des Rentenalters immer oder lange Bürgergeld bekommen haben, können diese Sozialleistung erhalten, sondern auch zuvor Berufstätige, deren Rentenniveau dermaßen niedrig ist, dass es unter dem Existenzminimum liegt – es geht für sie also um eine „Rentenaufstockung“. Gustav Rothhaar, Leiter des Pirmasenser Jugend- und Sozialamtes: „Grundsätzlich handelt es sich um Personen mit einem geringen Renteneinkommen, in Pirmasens etwa ehemalige Fabrikarbeiter, aber es sind auch Personen darunter, die aufgrund Krankheit keinen oder nur einen geringen Rentenanspruch erwerben konnten.“ Wie hoch der Anteil derjenigen ist, die zuvor Bürgergeld empfingen, kann nicht verlässlich ermittelt werden, sagt der Sozialamtsleiter: „Es ist aber davon auszugehen, dass der Anteil steigt.“

Dass Menschen überhaupt keine Rente bekommen oder die gesetzliche Altersvorsorge zu gering ist – dieses gesellschaftliche Problem nimmt zu. Daran lässt Rothhaar keine Zweifel. „Es gibt immer mehr Bezieher von Grundsicherung im Alter“, bekräftigt er – und liefert Zahlen: Im Dezember 2024 waren beim Pirmasenser Sozialamt 544 Fälle erfasst, ein Jahr später waren es schon 574 Fälle und im März des laufenden Jahres wurden 586 Fälle bearbeitet – der Trend geht nach oben. Natürlich auch bei den Kosten: Wurden 2024 noch 4,28 Millionen Euro für die Grundsicherung im Alter aufgewendet, waren es ein Jahr später schon 4,46 Millionen Euro, im laufenden Jahr brauchte das Sozialamt bis einschließlich März 1,11 Millionen Euro. Zwar belasten die Kosten für die Altersgrundsicherung die Stadtkasse nicht, erklärt Rothhaar, weil sie zu 100 Prozent von der Bundesregierung erstattet werden, aber auch diese muss diese Kosten aus Steuergeldern finanzieren.

Altersgrundsicherung auf Niveau des Bürgergelds

Die Höhe der Leistungen in der Grundsicherung im Alter ist identisch mit den Sätzen des Bürgergelds: Für eine Einzelperson wird ein Regelsatz in Höhe von 563 Euro, für ein Ehepaar/Paar jeweils pro Person 506 Euro gezahlt. Weiterhin werden die Kosten der Unterkunft übernommen, sofern sie angemessen sind – für eine Einzelperson 352 Euro Bruttokaltmiete zuzüglich Heizkosten, für einen Zweipersonenhaushalt 410,80 Euro zuzüglich Heizkosten. Die Höchstgrenzen der Leistungen können im Einzelfall überschritten werden, erläutert Rothhaar, etwa wenn es sich um einen Rollstuhlfahrer handelt, der einen höheren finanziellen Bedarf hat. Auch können im Einzelfall noch Mehrbedarfe, beispielsweise wegen eines Merkzeichens G im Schwerbehindertenausweis oder aufgrund einer kostenaufwendigen Ernährung hinzukommen, so der Sozialamtsleiter weiter. In einigen Fällen werden auch die Beiträge zur freiwilligen Kranken- und Pflegeversicherung als Bedarf anerkannt, sofern die Personen nicht über die Rente pflichtversichert sind. Von dem individuell errechneten Bedarf werden grundsätzlich alle Einkünfte mit der Ausnahme von Pflegegeld oder zweckgebundenen Leistungen wie Schmerzensgeld abgezogen, was vor allem für „Aufstocker“ eine Bedeutung hat. Rothhaar: „Was übrig bleibt an finanziellem Bedarf wird durch Leistungen der Grundsicherung aufgestockt.“

Auch wer nur eine kleine Rente hat, die zum Leben nicht reicht, kann Grundsicherung im Alter bekommen: Dabei wird die Rente aufgestockt, Foto: picture alliance/dpa/ Fernando Gutierrez-Juarez

Warum es in der Regel gerade für Bürgergeldbezieher übergangslos in die Grundsicherung im Alter als nächste Sozialleistung geht, liegt auf der Hand: Hatten sie zuvor oder zwischendurch einen Arbeitsplatz, war die Entlohnung gering, sodass sie kaum Rentenbeiträge gezahlt haben. Und während des Bürgergeldbezugs führt das Jobcenter keine Beiträge an die Rentenversicherung ab, informiert Peter Schwarz, Leiter des Jobcenters Pirmasens: „Auf diese Weise entsteht eine Lücke in der Rentenversicherung für den Bürgergeldbezieher.“ Allerdings übermittelt das Jobcenter an die Rentenversicherung die Bezugszeit des Bürgergelds, was laut Schwarz später Vorteile bringen kann: „Diese Anrechnungszeiten können sich positiv auf die Rente auswirken, zum Beispiel wenn es um die Wartezeiten für die Altersrente geht.“

Betriebliche Altersvorsorge geht nicht verloren

Zumindest behalten Menschen, die in den Bürgergeldbezug fallen, ihre private und betriebliche Altersvorsorge, betont der Jobcenterleiter: „Sie sind beim Bürgergeld weitgehend geschützt und gelten als Schonvermögen.“ Staatlich geförderte Produkte wie Riester oder Rürup/Basisrente und als Altersvorsorge gekennzeichnete Policen müssen nicht aufgelöst werden, wenn ein Verwertungsausschluss – also keine Kündigung vor Renteneintritt – vereinbart ist. Mit diesem Schutz soll Altersarmut vermieden werden, wenn jemand aus dem Berufsleben im Bürgergeldbezug landet, so Schwarz, der auf die Vielfalt von Altersvorsorgeprodukten und -modellen hinweist – und für alle gibt es vollen oder teilweisen Schutz.

Arbeit bedeutet auch besseres Selbstwertgefühl

Angesichts der fehlenden Rentenbeiträge stellt sich die Frage: Bringt älteren Bürgergeldempfängern ein Wiedereinstieg in die Arbeit überhaupt etwas? Denn in den wenigen Jahren, in denen sie einen Arbeitsplatz vor dem Renteneinstieg haben, können sie ja keine nennenswerte Altersvorsorge aufbauen. Schwarz gesteht ein, dass diese Ansicht aufgrund der geringen Rentensteigerungen und hoher Anrechnungssätze weit verbreitet ist. Dennoch gibt es aus seiner Sicht zwei überzeugende Gegenargumente, die für eine Arbeitsaufnahme sprechen: „Finanziell und psychosozial.“

Jeder Monat Arbeit steigere die spätere Altersrente, auch kurz vor dem Renteneintritt, bekräftigt der Leiter des Jobcenters: „Selbst geringfügige Zuverdienste erhöhen den Rentenwert, was langfristig die Differenz zur Grundsicherung im Alter ausmachen kann.“ Auch werde das Einkommen beim Bürgergeld nicht voll angerechnet, weil es Freibeträge für das Einkommen gibt. „Arbeit bietet Struktur, soziale Kontakte und das Gefühl, gebraucht zu werden“, nennt Schwarz drei psychosoziale Faktoren. Diese stärkten das Selbstwertgefühl und könnten physischen und psychischen Erkrankungen entgegenwirken, die oft durch Langzeitarbeitslosigkeit entstehen.

Job im Alter: Brücke zur Rente bauen

Nicht vergessen werden solle laut dem Jobcenterleiter, dass ab dem vollendeten 50. Lebensjahr die Anspruchsdauer für Arbeitslosengeld I (Kurzzeitarbeitslosigkeit) in mehreren Schritten auf bis zu 24 Monate steigt. Diese höchste Anspruchsdauer gilt für Arbeitslose, die 58 Jahre oder älter sind – unter einer Voraussetzung: Sie waren 48 Monate oder länger versicherungspflichtig. Wer nach dem 58. Lebensjahr arbeitet, kann demnach bei erneuter Arbeitslosigkeit bis zu 24 Monate Arbeitslosengeld I beziehen, so Schwarz: „Und das ist oft höher als das Bürgergeld und kann eine Brücke zur Rente bauen.“

Für den Leiter des Pirmasenser Jobcenters gibt es keinen Zweifel: „Trotz geringer Rentensteigerung kann Arbeit einen Ausweg aus dem Bürgergeld darstellen, die Rentenlücke verringern und den Lebensabend durch höhere finanzielle Mittel im Alter sicherer gestalten.“