Seine „Vorliebe“ für das Fahren ohne Führerschein und ohne Haftpflichtversicherung brachten einem 39-Jährigen am Montag vor dem Amtsgericht Pirmasens eine weitere Haftstrafe von drei Monaten ein – ohne Bewährung. Und die Fahrerlaubnisbehörde darf für weitere zwölf Monate keinen Führerschein ausstellen.

Die Anklage warf dem Angeklagten vor, am 14. Juni 2021 mit einem Elektro-Roller am öffentlichen Straßenverkehr in Pirmasens teilgenommen zu haben, obwohl er weder die erforderliche Fahrerlaubnis noch eine Haftpflichtversicherung für den Roller besaß. Der Roller konnte über 30 Stundenkilometer fahren. Dabei soll der Mann aber unter dem Einfluss von Amphetamin und Cannabis gestanden haben.

Der Angeklagte verteidigte sich damit, dass er nicht gewusst habe, dass er für den Elektro-Roller auch dann einen Führerschein brauche, wenn er damit auf dem Bürgersteig fahre. Er habe auch nicht gewusst, wie schnell das „Ding“ fährt. Er habe ihn sich extra gekauft, um vom Exerzierplatz zu seinen Baustellen zu fahren. Aus dem Landkreis sei er mit dem Nahverkehrsbus auf den Exerzierplatz nach Pirmasens gefahren.

Gehweg noch viel gefährlicher

Der Staatsanwalt konnte nicht nachvollziehen, wieso das Fahren auf dem Gehweg ohne Führerschein zulässig sein sollte. „Das ist noch gefährlicher“, klärte er auf. Und der Gehweg sei für Fußgänger da. Auch die Richterin hielt die Einlassung des 39-Jährigen für unglaubwürdig. Man müsse sich erkundigen, ob man einen Führerschein braucht, beschied sie ihn. Seine einschlägigen Vorstrafen, die sich wie ein roter Faden durch sein Vorstrafenregister ziehen, verhinderten, dass die Strafe zur Bewährung ausgesetzt wurde.

Außerdem war der Mann angeklagt, am 25. September 2019 eine nach dem Waffengesetz erlaubnispflichtige Luftpistole in seiner Wohnung im Dahner Felsenland verwahrt zu haben. Bei einer Hausdurchsuchung wurde sie sichergestellt. Die Waffe habe er geschenkt bekommen, verteidigte er sich. Sie habe zehn Jahre lang an der Wand gehangen – zur Dekoration.

Dieses Verfahren stellte das Amtsgericht vorläufig ein. Auf die Rückgabe von Luftpistole und E-Roller verzichtete der Angeklagte. Andernfalls hätte das Gericht deren Einziehung angeordnet. Das Urteil ist rechtskräftig.