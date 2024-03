Die Pirmasenser Brüder Simon und David Schiel (KSV Bad Kreuznach) starten nach einem sehr langen Wintertraining mit ihren Slalomkajaks in die Saison 2024.

Kreuz und quer werden sie durch Europa reisen – von Seu d'Urgell in den Pyrenäen bis nach Krakau, von Leipzig bis nach Ivrea bei Turin werden sie zu Wettkämpfen in schweren Wildwasserkanälen antreten. Den Beginn macht der 18-jährige Simon Schiel bei einem World Ranking Race in Spanien am Wochenende. Der zwei Jahre jüngere David, Schüler am Immanuel-Kant-Gymnasium Pirmasens, beginnt etwas später mit den Wettkämpfen beim ICF-Cup in Hüningen bei Basel. Simon Schiel möchte in seiner ersten U23-Saison unter die national besten zehn Kanuten paddeln. David strebt in seinem ersten U18-Jahr einen Platz unter die besten 20 bei den deutschen Meisterschaften an, und er will sich für die Nationalmannschaftsqualifikation 2025 empfehlen.