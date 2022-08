Ob Salat, Tomaten, Paprika, Aubergine, Grünkohl oder Artischocke: Wer in Pirmasens unterwegs ist, kann an verschiedenen Orten seine Kochzutaten direkt selbst ernten. Das Gemüse in den städtischen Beeten ist bereit und reif, um verköstigt zu werden.

Wer in Pirmasens für sein Menü an einem heißen Sommerabend noch einen frischen, knackigen Salat sucht, der kann sich also einfach mal umsehen und an den städtischen Beeten bedienen. Dort werden momentan nach und nach verschiedene Gemüsesorten reif, die bereit für die Ernte sind. Im Rahmen des Projekts „Essbare Stadt“ von Stadtverwaltung und Stadtgärtnerei wurden 16.000 Pflanzen in ganz Pirmasens verteilt.

„Als Gärtner muss man immer ein Jahr vorausdenken“, erklärt Sylke Fabian, Leiterin der Stadtgärtnerei in der Abteilung Produktion. Gemeinsam mit ihren Mitarbeitern hat Fabian deshalb bereits im Winter damit begonnen, die Jungpflanzen für den sogenannten Stadtsalat – also den Sommerflor – im Gewächshaus aufzuziehen. Im Frühjahr wurden die Pflanzen dann in die städtischen Beete ausgepflanzt.

In den Hochbeeten am Leibniz bitte nichts ernten

Jetzt sind Kohlrabi, Zucchini und Co bereit, um geerntet zu werden. Im Stadtgebiet ist das Gemüse am Immanuel-Kant-Gymnasium, in der Schäferstraße, vor dem Carolinensaal, am Krankenhaus, auf dem Robert-Schelp-Platz, am oberen Schloßplatz und vor dem Denkmal in Fehrbach zu finden. Dort ist das Ernten ausdrücklich erwünscht. Anders sieht es bei den Hochbeeten am Leibniz-Gymnasium aus. Dort bittet die Stadt darum, das Gemüse stehen zu lassen, da dieses für ein schuleigenes Projekt bestimmt ist.

Besonders exotisch seien in diesem Jahr die Chilis und Zwergbananen. Ebenso sind diverse Blumensorten in den Beeten essbar – so etwa die gelbe Tagetes. Zum ersten Mal haben die Stadtgärtner Zucchinis angebaut. „Die Pflanze braucht viel Platz, deshalb haben wir sie am Rand eines Beetes am Robert-Schelp-Platz eingepflanzt“, erzählt Fabian. Sie versucht mit ihrem Team, Abwechslung in die Auswahl der Gemüsesorten zu bringen. „Dieses Jahr haben wir rote Paprikas, dann probieren wir uns nächstes Jahr vielleicht mal an gelben Paprikas“, verrät die Leiterin der Stadtgärtnerei.

Positive Resonanz in der Bevölkerung

Die Rückmeldung aus der Bevölkerung sei bisher sehr gut. „Wir hatten zu Beginn etwas Angst, dass die Menschen die Beete kaputt machen“, sagt Fabian. Das sei allerdings nicht der Fall. Die Bürger seien vorsichtig bei der Ernte und würden nur das mitnehmen, was tatsächlich reif ist. Die Pflanzen für den Stadtsalat sind meist einjährig. Eine Ausnahme sei beispielsweise die Zwergbanane, die im Herbst ausgegraben wird und anschließend im Gewächshaus überwintert.