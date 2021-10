Ob geübter Chorsänger oder Neuling: Beim Chor-Workshop des Frauenchors Herschberg sind alle eingeladen, die eigene Stimme zu entdecken. Außerdem will das Ensemble zeigen, wie viel Freude es bereitet, in Gemeinschaft zu singen.

Hohe und tiefe Töne, offene Münder und Stimmen, die mit ihrem Gesang eine ganze Halle erfüllen: So sah es auf dem Chor-Workshop in der Herschberger Bürgerhalle aus. Rund 50 Teilnehmer waren da, auch aus Landau, um in Gesellschaft zu singen oder sich stimmlich weiterzubilden.

Zu Beginn des Workshops stellt Schriftführerin Kristin Kiefer den Chor vor. Das musikalische Repertoire reiche von klassischer bis zu moderner Chormusik, die mit den 25 bis 30 aktiven Sängern umgesetzt wird. „Bei uns gibt es alles, vom Schlager über Musicals bis hin zu Stücken aus dem Bereich Rock und Pop“, sagt sie.

Mit Loop und Aufmerksamkeitsübung

Nach der kurzen Einführung geht es los mit dem Vocal-Training der Stimmbildnerin Sabrina Roth. „Ich will, dass ihr euren körperlichen Raum nutzt und damit umzugehen lernt“, erklärt sie. Mit einem Loop, einer wiederholt wiedergegebenen Liedsequenz, startet die Stimmbildnerin ihre Übungen. „Oh let’s start singing“ tönt es in verschiedenen Oktaven mehrmals durch den Raum. „Es geht um jede einzelne Stimme, auch im Chor“, sagt Roth, die anschließend mit einer Aufmerksamkeitsübung fortfährt. Durch Atemübungen sollen die Sänger ein besseres Gefühl für den Luftstrom entwickeln, der in der Lunge ein- und ausfließt. Mit verschiedenen Dehnübungen will Roth verdeutlichen, wie sich der Brustkorb mit veränderter Körperposition anfühlt.

Canonsingen und eine After-Sing-Party

Im zweiten Teil wird mit Chorleiter Wolfgang Fuhrmann gesungen. Dafür erfolgt zunächst eine Aufteilung in Sopran, Alt, Tenor und Bass, bevor es mit den eigentlichen Stücken losgeht. „Ich habe mehrere Kanons mitgebracht, die jeder relativ schnell lernen kann“, sagt Fuhrmann. Er will den Sängern zeigen, dass es gar nicht schwer ist, in der Gemeinschaft zu singen. Auf die Kanons folgt ein spanisches Stück mit dem Titel „Santos“. Fuhrmann ist bereits seit Gründung des Chors im Jahr 1986 Chorleiter. Da erfordere es Arbeit, immer mal etwas Neues zu machen. Ein Höhepunkt sei der Auftritt auf dem Weihnachtsmarkt in Frankfurt 2019 gewesen.

Ab 18 Uhr startet dann die After-Sing-Party, bei der mit dem Männergesangsverein Eppenbrunn und dem Volkschor Vogelbach „Come 2 Sing“ in lockerer Atmosphäre musiziert wird.

Der Workshop ist für alle Teilnehmer kostenlos, da die Veranstaltung über das Projekt „Impuls“ im Rahmen des staatlichen Förderprogramms „Neustart Kultur“ finanziert wird. „Das Programm fördert Musikensembles im ländlichen Raum“, erklärt Kiefer. Im März diesen Jahres hat sich der Chor um die Fördergelder beworben. „Dafür mussten wir unser Projekt und den Chor vorstellen sowie einen Kostenplan aufstellen“, berichtet Kiefer. Bereits im Mai erhielten die Sänger eine positive Rückmeldung.

Das erhaltene Geld wird aber nicht nur in den Workshop gesteckt. Zuvor habe der Chor auch seine Öffentlichkeitsarbeit verbessert und professionelle Bilder für die Webseite machen lassen.

Wer Lust hat, in eine Chorprobe hineinzuschnuppern, der kann mittwochs um 19 Uhr in der Bürgerhalle Herschberg vorbeischauen. Dort treffen sich die Sänger wöchentlich zur Chorprobe.