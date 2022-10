Am Sonntag, 9. Oktober, geht das Kulturprogramm in der Alten Kirche in Vinningen weiter. Drei berühmte „Winzler Buwe“ treten auf: Sie nennen sich Palatinenser. Zum ersten Mal präsentieren sie ihr Programm „Midde im Läwe“.

Hinter den Palatinensern – zu Deutsch: Pfälzern – stehen drei bekannte „Winzler Buwe“. Der Jüngste im Bunde ist der Organist Gernot Gölter, der Senior wiederum ist dessen Vater Helmut, der sich in der Musik- und Theaterszene einen Namen gemacht hat – und mittendrin wirkt schließlich noch der Mundartdichter Rolf Tilly, der vielen Pfälzern als Kolumnist bekannt ist. Alle drei lieben die Musik und die Pfälzer Mundart und verbinden beides in ihrem neuen Programm „Midde im Läwe“, das sie im Kulturzentrum Alte Kirche in Vinningen am Sonntag, 9. Oktober, 18 Uhr, erstmals darbieten werden.

Die drei Palatinenser haben ihre pfälzischen Mitbürger genau beobachtet und auf Basis dieser Beobachtungen teils besinnliche, meist jedoch lustige Lieder und Gedichte geschrieben. Sie widmen sich dem Tier- und dem Pflanzenreich, machen Ausflüge ins Märchenland, beschäftigen sich mit Festen, die die Pfälzer feiern und natürlich auch mit deren sprachlichen Eigenarten. Die Melodien werden dem Publikum bekannt vorkommen, die Texte sind jedoch neu und stammen alle aus der Feder von Rolf Tilly.

„Weck, Worscht un Woi“ gibt’s auch

Zu einem pfälzischen Mundartprogramm gehören selbstverständlich auch „Weck, Worschd un Woi“, die im Kulturzentrum zu diesem Anlass angeboten werden. Karten für die Veranstaltung können im Vorverkauf bei der Vinninger Volksbank sowie bei den Bäckereien Ernst und Donker in Vinningen erworben werden. Die Kartenbestellung ist aber auch per Mail möglich: info@kulturzentrum-vinningen.de.