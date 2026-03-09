Ein lieber Volleyball spielender Fußball-Landesligatorhüter in Bundenthal und Trulbens Spielplan-Pech sind weitere Themen in Helmut Igels Kolumne „Tore, Träume, Temperamente“.

SSV Höheinöd: 5:0 in zweiter Hälfte nach Pausenrückstand

Erst 2:3 verloren, dann 5:0 gewonnen: Das trifft auf den SSV Höheinöd zu, der am Sonntag in der Fußball-B-Klasse West den SV Battweiler II zu Gast hatte und nach Pausenrückstand noch mit 7:3 siegte. „Zur Halbzeit habe ich den leicht angeschlagenen Manuel Schütz eingewechselt und die Defensive umgestellt. Das war’s“, erklärte SSV-Spielertrainer Patrick Freyer die zwei ganz verschieden laufenden Spielhälften. Dass sein Team „nur“ auf Rang sieben der Tabelle steht, begründet der Ex-Regionalligastürmer mit einer langen Verletzungsliste in der Hinrunde. Höheinöds Kader sei einfach „zu schmal“.

SF Bundenthal: Wenn der Torhüter Volleyball spielt

Lukas Hoffmann, Co-Trainer und Angreifer der Sportfreunde Bundenthal, ist am Wochenende mal wieder „von ganz vorne nach ganz hinten gerückt“, wie er selbst seine Zwangsversetzung ins Tor des Noch-Landesligisten beschreibt. Mittlerweile komme er auf eine „zweistellige Einsatzzahl“ im Kasten der Sportfreunde, die sich nach Saisonende in die C-Klasse zurückziehen werden. In den ersten beiden Partien in 2026 hatten die Bundenthaler gerade mal je zwölf Spieler zur Verfügung. Zu den Fehlenden zählte jeweils auch der französische Keeper Nicolas Roehrig. Hoffmann: „Er war Volleyball spielen.“ Die Schadensbegrenzung sei in den beiden Spielen gegen Rodenbach (1:3) und am Sonntag in Kirchheimbolanden (0:4) mit defensiver Taktik noch recht gut gelungen. Am kommenden Sonntag stehe dann Roehrig wieder im Tor, und drei weitere Spieler kommen aus Verletzungen zurück. Dann entspanne sich die personelle Situation. Noch elf Begegnungen hat Bundenthal, das seit dem 5:0-Sieg am 28. September beim TSC Zweibrücken nicht mehr gepunktet hat, zu absolvieren.

SV Trulben: Sieg trotz des Spielplan-Pechs

Der SV Trulben liegt derzeit in der A-Klasse auf Rang vier, besser war der in der Ungerdell beheimatete Sportverein noch nie. Und dies, obwohl es der Spielplan nicht gerade gut mit dem Team um Spielertrainer Sebastian Zaschke meint. Denn vorigen Sonntag wie nächsten Sonntag traf beziehungsweise trifft Trulben auf eine Reservemannschaft eines jeweils spielfreien Landesligisten. Das Landesligateam des TSC Zweibrücken war am Sonntag spielfrei, weil da das Match gegen den abgemeldeten TuS Rüssingen angestanden hatte. Gleiches gilt für die SG Rieschweiler am nächsten Sonntag. Ergo bietet sich dem TSC und der SGR die Möglichkeit, Landesligaspieler zur Unterstützung in die A-Klasse zu entsenden. Beim TSC waren dies Fabian Bayer, Robin Jung und Jan Tüllner. „Wir sehen dies allerdings nicht als Wettbewerbsverzerrung. Vielleicht hätten wir es umgekehrt genau so gemacht“, sagte Trulbens Vorsitzender Jannik Groh. Gleichwohl gewann Trulben mit 5:3. Und am kommenden Sonntag? „Da wollen wir auch drei Punkte“, so Groh.

SC Hauenstein: Doppelte Tabellenführung

Zweimal Rot und einmal Gelb-Rot zückte am Sonntag Schiedsrichter Tim Schmöller beim Landesligaspiel zwischen der TSG Trippstadt und Spitzenreiter SC Hauenstein (0:2). Und stets traf es einen Akteur der TSG. Maurice Mages sah wegen eines groben Fouls „Knallrot“, Edison Shala nach dem zweiten gelbwürdigen Foul Gelb-Rot. Dann zeigte der Schiri noch TSG-Trainer Simon Henrich Rot für eine verbale Entgleisung. „Die Karten spielten uns natürlich in die Karten“, merkte SCH-Trainer Philipp Weishaar an. Trotz der Hinausstellungen sei es „kein unfaires Spiel“ gewesen. Die Hauensteiner indes blieben in der Partie ohne Verwarnung und führen auch die Fairplay-Wertung der Landesliga an.