Die Dicken Kinder aus Landau spielen am Samstag, 20. August, 19 Uhr, Open Air auf dem Gelände des Pirmasenser Musikclubs Lager 14. Bei der Besetzung gibt es neue Hörerlebnisse.

Die Open-Air Reihe des Pirmasenser Musikclubs Lager 14. North Carolina Avenue 5, startete im Sommer 2019 und war stets gut besucht. Bislang haben so populäre Bands wie Still Collins, Nyabinghi und Fistful of Rage auf der weiträumigen Rasenfläche gespielt.

Seit Mai 2005 sind Die Dicken Kinder, so wie man sie heute kennt, live unterwegs. Und zwar in ganz Europa. Bei jedem Konzert verschmelzen das Publikum und die Band zu einer Symbiose aus Glücksgefühlen, Spaß und Entertainment auf hohem Niveau.

Ohne Bläser und Percussion

„Andere tragen nur dick auf, wir sind es!“ - getreu diesem Motto kündigt sich die Formation nun für den 20. August auf dem großen Freigelände des Lager 14 an. Jedoch in etwas abgespeckter Version, sprich ohne dreiköpfigen Bläsersatz und Perkussionisten. Als Sänger sind Chris Becker und Christopher Hublitz am Start. Des Weiteren werden Holger Schnell (Gitarre), Denis Jenne (Keyboards), Norbert Christ (Bass) und Schlagzeuger Dominik Steinbacher die Bühne entern.

Die Sextett-Ausgabe tut der Qualität jedoch keinen entscheidenden Abbruch. Denn wer die Dicken Kinder schon einmal live erlebt hat, weiß, dass die Kapelle auch in reduzierter Besetzung ein Feuerwerk aus Coversongs, Comedy und bester Unterhaltung bietet. Man kann diese Band zudem kaum in eine stilistische Schublade stecken, denn die Vorderpfälzer haben für jeden Geschmack etwas in ihrem Programm. Rock, Pop, Soul, Funk und Hip-Hop sind nur einige der Genres, die sie abdeckt. Dies stellten die Musiker bei zahlreichen Auftritten in und um Pirmasens (Z1, Quasimodo, Burg Lemberg Open-Air) eindrucksvoll unter Beweis.

Vorband für Rihanna

Die Formation zählt inzwischen zu den wichtigsten Musik-Exporten aus Rheinland-Pfalz und hat sich in den fast drei Dekaden ihres Bestehens weit über die Grenzen der Heimat hinaus einen sehr guten Ruf erspielt.

So agierten Die Dicken Kinder als Backing Band für Künstler wie Bobby Kimball (Toto), Jimi Jamison (Survivor), Udo Lindenberg und Julia Neigel. Die Gruppe, die als Partyband bekannt ist, stand auch schon mit Chaka Khan, La Bouche, Gipsy Kings und Xavier Naidoo auf der Bühne und war als Vorgruppe mit Rihanna, Shaggy, Fanta 4 und Revolverheld auf Tournee.

Zum Auftritt im Vorprogramm von Rihanna vor 60.000 Besuchern sagte Chris Becker im RHEINPFALZ-Interview vor fast exakt drei Jahren: „Es war schon wahnsinnig krass. Natürlich war kein einziger wegen uns da, aber wenn du so was mal erlebt hast, schadet es nicht. Denn man verliert sein Ziel einer erfolgreichen Karriere nicht so schnell aus den Augen, wenn man weiß, was das Ergebnis sein kann!“

Info

Tickets: im Vorverkauf 20,92 Euro bei dickekinder.com, an der Abendkasse 25 Euro, Info: facebook.com/lagervierzehn.