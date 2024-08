Johanna Herder ist schon da, nun reisen zwei weitere Sportgymnastinnen und zwei Trainerinnen des deutschen Meisters TV Dahn zu den Olympischen Spielen nach Paris.

Im Juni wurde der TV Dahn einmal mehr in der Rhythmischen Sportgymnastik deutscher Meister im Mehrkampf der Gruppen. Die deutsche Nationalgruppe, die am Freitag in Paris bei den Olympischen Spielen in der Qualifikation