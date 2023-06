Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Buschreiter, wie die Vielseitigkeitsreiter genannt werden, gelten als wetterfest. Das war am Samstag und am Sonntagmorgen beim Reitturnier des RSC Walshausen von Vorteil. Denn zwischendurch schüttete es gehörig. Trotz der nassen Woche davor: Die Bedingungen auf den Reitplätzen waren an allen Turniertagen gut.

„Wenn man im Oktober ein Turnier macht, rechnet man damit, dass das Wetter so sein kann“, sagte Turnierleiter Markus Schwender. Als es am frühen Sonntagmorgen stürmte und regnete,