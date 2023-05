Nach fast zwanzig Jahren kehren die Deafen Goblins am Mittwoch, 17. Mai, 20.30 Uhr, ins Z1 zurück. Die Deafen Goblins (zu Deutsch: „Taubmachende Kobolde“) wollen bei ihrem Konzert da weitermachen, wo sie einst am alten Standort in der Zweibrücker Straße aufgehört haben. Eine ungeheuerliche Rock-Party will die 1995 gegründete Landauer Band den Besuchern bieten. Die fünfköpfige Truppe zählt zu den bekanntesten Pfälzer Musikexporten. Bis heute hat sie mehr als 400 Auftritte absolviert und sich auch überregional einen Namen erspielt.

Konzerthöhepunkt in der Steiermark

Einer der bisherigen Konzerthöhepunkte war sicherlich das Konzert im Rahmen des Formel-1-Grand-Prix am A1-Ring in der Steiermark im Jahr 2003, wo die Deafen Goblins in einem Festzelt von rund 3000 Leuten abgefeiert wurden. Zudem spielte das Quintett bereits im Vorprogramm der US-Formation Mother’s Finest. Die aktuelle Besetzung besteht aus dem Sänger Chris Becker, Gitarrist Christoph Renner, Roland Moschel (Keyboard), Steffen Mattern (Schlagzeug) und Hagen Grohe (Bass). Letzterer kann aufgrund von Terminüberschneidungen in Pirmasens allerdings nicht dabei sein. Die Gruppe will seinen Ersatzmann mitbringen.

Auf der Songliste des Z1-Konzerts stehen beispielsweise Lieder von AC/DC, Bon Jovi, Status Quo, Van Halen und Kenny Loggins, außerdem deutschsprachiges Liedgut. Karten gibt es nur an der Abendkasse.