„Les Reines de la Gymnastique“, die Königinnen der (Sport-)Gymnastik: So heißt das Gruppenturnier des MTV Braunschweig an Pfingsten. Einmal mehr dominierte der TV Dahn.

Der amtierende deutsche Meister siegte mit 42,75 Punkten klar vor Braunschweig (36,35), dem ASV Göttingen (35,20) und dem SV Dalgow (25,80). „Somit waren mit Ausnahme von Oppau und Berlin alle Gruppen dabei, die auch bei der deutschen Meisterschaft starten“, stellte TVD-Trainerin Aline Kriebel fest. In der Übung mit fünf Bällen kamen die Dahnerinnen nach drei Geräteverlusten auf 20,65 Punkte. Mit Reifen und Keulen steigerten sie sich trotz kleiner Fehler auf 22,1 Punkte. Kriebel: „Aufgrund des hohen Risikos, das wir in den stark überarbeiteten Übungen eingehen, ist es zum aktuellen Saisonzeitpunkt in Ordnung, wenn noch Fehler passieren.“ Am 4. Juni tritt ihre Gruppe bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften iin Worms an.