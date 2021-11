In diesen Pandemie-Zeiten muss man auch mal anders als gewohnt rechnen. Thomas Veith, der Mannschaftsführer des Tischtennis-Oberligisten TTC Nünschweiler, hat dies getan.

Der Wirtschaftsinformatiker stellte nach dem 8:2-Heimsieg am Sonntag gegen Schlusslicht DJK Heusweiler nüchtern fest, dass sein Team mit nun 6:8 Punkten in der Hinrundentabelle nicht mehr auf einen der beiden Direktabstiegsplätze zurückfallen kann. Und das könnte im Falle eines Corona-Saisonabbruchs von Bedeutung sein.

Heusweiler trat vor rund 30 Zuschauern in der Sporthalle am Füllengarten mit dem erst 13-jährigen Ersatzspieler David Seitzer auf Position vier an. Dieser könne „die Klasse noch nicht spielen“, kommentierte Veith die problemlosen Siege von Rouven Niklas und Lars Wolf gegen Seitzer im Einzel sowie von Veith/Wolf im Doppel. Wichtig war der Fünf-Satz-Erfolg von Timo Schultz nach 0:2-Rückstand gegen Veith-Bezwinger David Lamma, denn so stand es 5:2 und nicht 4:3. Veiths Fazit: „Während man bei den Heusweilerern gemerkt hat, dass sie hinten stehen und nicht das letzte Selbstvertrauen haben, hat bei uns jeder eine ordentliche Leistung gebracht.“

SO SPIELTEN SIE

TTC Nünschweiler - DJK Heusweiler 8:2. Schultz/Niklas - Lamma/Braun 11:6, 6:11, 5:11, 10:12; Veith/Wolf - Schue/Seitzer 12:10, 11:6, 11:4; Timo Schultz - Jürgen Braun 11:1, 11:7, 7:11, 11:3; Thomas Veith - David Lamma 6:11, 11:6, 9:11, 6:11; Rouven Niklas - David Seitzer 11:6, 11:3, 11:9; Lars Wolf - Sebastian Schue 13:11, 11:7, 6:11, 3:11, 11:6; Schultz - Lamma 9:11, 3:11, 14:12, 11:8, 11:3; Veith - Braun 11:6, 12:10, 7:11, 11:9; Wolf - Seitzer 11:4, 11:4, 11:4.