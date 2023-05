Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das war vorauszusehen: Corona ist unumstritten Thema Nummer eins und stand auch im Mittelpunkt, als die RHEINPFALZ in der Innenstadt die Menschen nach ihren Wünschen und Vorsätzen für das Jahr 2021 befragte.

In einer fast gespenstisch leeren Fußgängerzone hatte am Samstag so mancher einen Kloß im Hals, als er von seiner persönlichen Situation erzählte. Vor allem die fehlenden sozialen