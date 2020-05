Ab kommenden Dienstag, 2. Juni, ist nach Angaben der Stadtverwaltung die Carl-Schurz-Straße in Höhe Hausnummer 2 für den Verkehr voll gesperrt. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Zweibrücker- und Hillstraße. Die Zufahrt zum Discounter Lidl bleibt möglich. Grund für die zweiwöchige Sperrung sind Tiefbauarbeiten. Die Maßnahme steht in direktem Zusammenhang mit dem Großprojekt zur Entwässerung von Sommerwald, Husterhöhe, Schachen, Zweibrücker Straße und Finkengarten. Eine in Bau befindliche Schmutzwasserleitung ist nun durchgängig bis zur Kläranlage Blümeltal fertiggestellt und soll in Betrieb genommen werden. Für die notwendigen Anschlussarbeiten muss eine Schachtgrube erstellt werden. Betroffen von der Vollsperrung sind auch die Verkehrsbetriebe. Für die Dauer der Baumaßnahme wird die Buslinie 211 in beiden Richtungen über die Hillstraße umgeleitet. Die reguläre Haltestelle „Hillstraße“, die sich im Verlauf der Zweibrücker Straße befindet, wird vorübergehend in die Hillstraße selbst verlegt.