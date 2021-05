Es hat perfekt gepasst. Die Caritas hat erst vor wenigen Monaten ihre Häuser in der Klosterstraße geräumt. Ab Herbst soll dort jetzt das Quartiersmanagement für den Horeb einziehen. Die Caritas als Träger hat sich bei der Ausschreibung der Stadt für das Quartiersmanagement durchgesetzt.

Drei Bewerber habe es auf die Ausschreibung für das Bürgerzentrum gegeben, teilte Oberbürgermeister Markus Zwick am Freitag mit. Die Stadt wollte nicht selbst aktiv werden im Quartiersmanagement für den Horeb und hat deshalb einen Träger gesucht. Finanziert werden Personal und Räume über das Förderprogramm „Soziale Stadt“ des Landes und einen Eigenanteil der Stadt von zehn Prozent. 275.000 Euro sind für das Bürgerzentrum eingeplant. Die Laufzeit ist zunächst auf drei Jahre befristet.

Start sollte eigentlich schon im Juni sein. Wegen der Corona-Krise hatte die Stadt die Ausschreibung aber noch mal verlängert und am Freitag die Caritas als Gewinner präsentiert. Deren Vorsitzender für die Speyerer Diözese, Karl-Ludwig Hundemer, war entsprechend angetan vom Zuschlag. Die Arbeit in einem Bürgerzentrum, wie es nun ab Herbst in der Klosterstraße zu finden sein wird, entspreche genau der katholischen Soziallehre. Selbsthilfe zu fördern und jeden in seiner Eigenart zu respektieren, nannte Hundemer eine Leitlinie für die Arbeit in dem neuen Quartiersbüro. Die Caritas als Sozialverband sei in dem Bereich nicht mehr Neuling, sondern plane bereits im größeren Maßstab ein ähnliches Projekt in Ludwigshafen.

Nur der Quartiersmanager fehlt noch

Das Bürgerzentrum zieht in die früheren Räume von Tagesstätte und Förderzentrum, die vor Monaten an den Exerzierplatz umgezogen sind. Die Räume seien ideal, da sie entsprechend groß und bereits mit einer Küche ausgestattet seien, meinte Barbara Aßmann, Abteilungsleiterin Soziales des Caritasverbands. Eine Renovierung sei nicht nötig. Einzig Mobiliar müsse besorgt werden. Wenn der Quartiersmanager schon eingestellt wäre, könnte der Betrieb praktisch sofort starten. Die Ausschreibung für die auf 80 Prozent festgelegte Stelle laufe aber noch. Unterstützt werde der Quartiersmanager durch ehrenamtliche Kräfte und Mitarbeiter der Caritas in Pirmasens, so dass immer zwei Personen vor Ort sein werden, wie Aßmann betont. „Wir haben 90 Jahre Erfahrung mit der Beratung auf dem Horeb“, meinte Assmann und verwies auf die Tagesstätte sowie die Beratungsbüros in der Klosterstraße, die im vergangenen Jahr an den Exerzierplatz sowie in den Rheinberger umgezogen sind.

Anlaufstelle und Begegnungsraum

Das Angebot soll sehr weitgefächert sein, wie Jana Wendel vom Pirmasenser Caritas-Zentrum betonte. Mittagstisch, Begegnungscafé, Nachbarschaftshilfe und auch Sozialberatung nannte Wendel als Bausteine für das Quartiersbüro. Wobei die Caritas-Mitarbeiter betonten, dass erst ermittelt werden soll, was die Bewohner vom Horeb sich selbst wünschen würden. Das Bürgerzentrum soll Anlaufstelle und Begegnungsraum sein – und zwar kulturübergreifend. Und es soll eine enge Kooperation mit den beiden anderen Begegnungszentren in der Fußgängerzone sowie dem Winzler Viertel geben, wie OB Zwick betonte. Das P 11 als Quartiersbüro des Winzler Viertels und das „Mittendrin“ in der Fußgängerzone seien bereits recht erfolgreich und hätten viel erreicht für die Identifikation der Bürger mit ihrem Quartier, so Zwick, der das Bürgerzentrum nicht allein als Kulturort und Begegnungsraum sieht, sondern auch als Projekt zur Arbeit an sozialen Problemen in der Stadt. Zwick erhofft sich wichtige Impulse aus der Quartiersarbeit nicht nur für das jeweilige Stadtviertel. Netzwerke könnten dort geknüpft werden, die über den Horeb hinaus in die ganze Stadt wirken.