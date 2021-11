Nach dem Premieren-Erfolg der Lichterfahrt der Pirmasenser Hilfs- und Rettungsorganisationen im Jahr 2020, die auch bundesweit für Aufsehen sorgte, wird es auch in diesem Jahr eine Fahrt mit beleuchteten und geschmückten Hilfsfahrzeugen durch Pirmasens geben. Laut Technischem Hilfswerk ist die Fahrt für Samstag, 4. Dezember, vorgesehen.

Ab 18 Uhr die Blaulichtfamilie aus THW, Feuerwehr, ASB, DRK, SEG und Polizei zur zweiten Advent-Lichterfahrt mit geschmückten Einsatzfahrzeugen im Stadtgebiet in Bewegung. Der Zug wird in diesem Jahr um einige Fahrzeuge länger sein. Über funkelnde Lichterketten am Straßenrand wie auch an den Fenstern, als Zeichen der Solidarität, sei es das Licht von Mobiltelefon, Taschenlampen oder Kerzen, würden sich die Einsatzkräfte freuen, teilte Frank Maurer vom THW Pirmasens mit.

Bereits ab Freitag, 3. Dezember, werden die Fahrzeuge geschmückt und vorbereitet. Am Samstag ab 18 Uhr werden die Fahrzeuge etwa zwei Stunden lang durch die Stadt fahren. Oberbürgermeister Markus Zwick wird erneut als „Zwickolaus“ auf dem Tiefladergespann des THW in seinem „Schlitten“ mitfahren. Die genaue Route der Lichterfahrt wird noch bekannt gegeben.

Den ausführlichen Bericht gibt es hier.