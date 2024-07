36 Abiturienten verabschiedete das Pirmasenser Wirtschaftsgymnasium am Samstagabend in der Festhalle.

Bei der Abiturfeier erhielt Leonie Ernst den Preis der Stadt Pirmasens für die beste Gesamtnote ihres Abiturjahrgangs (1,0). Mateusz Wasowicz erhielt zwei Preise des Fördervereins, jeweils für die Fächer Englisch und Mathematik. Für Deutsch erhielten sowohl Leonie Ernst als auch Andrea Graca Preise des Fördervereins. Preise der BBS Pirmasens gingen an Leonie Ernst für BWL und an Michael Boßlet für das Fach VWL. Den Preis der Hugo-Ball-Gesellschaft erhielt Stephanie Lauer. Manuel Hahnebach erhielt einen Preis für seine Leistungen in evangelischer Religion, Michael Boßlet in katholischer Religion. Einen Buchpreis, gestiftet von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, erhielt für das Fach Physik Moritz Schwarzmüller. Mitgliedschaften in der Deutschen Physikalischen Gesellschaft erhielten Moritz Schwarzmüller, Manuel Hahnebach, Yannik Leitl, Mateusz Wasowicz und Jaap Zwaans. Preise für soziales Engagement, vergeben vom Land Rheinland-Pfalz, erhielten Lucca Woll und Michael Boßlet. Der Framas-Sport-Preis ging in diesem Jahr an Silvian Teubert.

Der Abiturjahrgang 2024 des Wirtschaftsgymnasiums Pirmasens in alphabetischer Reihenfolge: Luis Abel, Michael Boßlet, Oscar Diehl, Elias Enes, Leonie Ernst, Malte Götz, Andrea Graca, Robin Groß, Manuel Hahnebach, Phelicia Henderson, Frederik Huber, Celina Kessler, Stephanie Lauer, Lilly Lehrmann, Yannik Leitl, David Levenec, Alexandre Lotca, Celine Müller, Ilham Mustafa, Luis Neumüller, Suhilah Nhili, Emilia Pirmann, Laura-Sophie Schlick, Angelina Schneider, Emilia-Teresa Schwarz, Moritz Schwarzmüller, David Schwinzer, Francis Sesay, Silvian Teubert, Cedric Walter, Oliver Wanner, Mateusz Wasowicz, Cosima Wegmann, Lucca Woll, Jaap Zwaans, Leni Zwick.