Eine ganz besondere Staffel stellte der SV Blau-Weiß Pirmasens beim Pokalschwimmen in Neufahrn bei München.

Um einen der Pokale zu gewinnen, musste man einen Mehrkampf absolvieren, also die 50 Meter in jeder Lage schwimmen. Die Gesamtzeit entschied dann über die Platzierung. Die Pirmasenserinnen Stella Berger im Jahrgang 2017 und Elena Baranava im Jahrgang 2010 gegen zahlreiche Konkurrentinnen sowie Mirjam Semmet (AK 55) und Chiara Dubois (Jahrgang 2007, beide ohne Gegner) siegten im Mehrkampf ihrer Altersklasse, Claire Peifer wurde Zweite der AK 25.

„Ein emotionaler Höhepunkt“ sei, so Blau-Weiß-Pressewartin Christiane Berger, die Generationenstaffel gewesen. Die achtjährige Stella Berger und Elena Baranava (16) gingen gemeinsam mit ihren Trainerinnen Claire Peifer (26) und Mirjam Semmet (55) ins Rennen. Als einzige rein weibliche Staffel unter den sieben Teams verpasste das Quartett das Podest nur um nur zwei Zehntelsekunden. In der gemischten 4x50-Meter-Freistilstaffel der Masters siegten Mirjam Semmet, Marc Bißbort, Holger Märker und Sören Kölsch aus Pirmasens vor zwei Teams aus Bayern.