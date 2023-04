Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Pirmasenser Michael Tangermann war lange Zeit Frontmann der Metal-Formation Superior. Mit ihr trat er 1988 im Vorprogramm von Bon Jovi beim Benefiz-Konzert für die Opfer der Flugkatastrophe auf der Airbase Ramstein auf. Darüber und über andere Höhepunkte seiner Karriere sprach Tangermann mit Peter Schneider.

Was war für Sie die Initialzündung, es einmal als Sänger zu probieren?

Oh, das ist schon sehr lange her. Mit 16 Jahren fing es mit meiner ersten Band Scull in Bruchmühlbach