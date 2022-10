Regelmäßig berichtet die Polizei über Betrugsdelikte und warnt vor den aktuellen Maschen der Täter. Einige davon halten sich hartnäckig und führen immer noch und immer wieder zu Erfolgen für die Betrüger. Auf der Opferseite bleiben finanzielle und emotionale Schäden.

In den vergangenen Tagen registrierte die Kriminalpolizei in Pirmasens wieder eine Welle solcher Betrugsanzeigen. Es wurden verschiedene Vorgehensweisen benutzt – eigentlich alle bereits seit längerem bekannt und trotzdem auch diesmal wieder mehrfach vollendet. Innerhalb einer Woche gelang es zum Beispiel falschen Bankmitarbeitern, ihre ausgewählten Opfer am Telefon so zu bequatschen, dass in drei Fällen vier-, fünf- und sogar sechsstellige Beträge überwiesen wurden.

Auch die Betrugsmasche über den Handy-Messenger WhatsApp hat in den vergangenen Tagen wieder zugenommen. Auf diesem Weg waren die Täter sogar achtmal erfolgreich, ergaunerten sich Beträge zwischen 1500 und 2500 Euro. Und die Masche des sogenannten Romance Scamming, also der vorgetäuschten Liebe, erfreut sich ebenfalls gerade wieder großer Beliebtheit bei den Betrügern – offenbar weil sie feststellen, dass viele Menschen zur Zeit für Liebesschwüre und dergleichen anfällig sind und ihnen nur allzu leicht Glauben schenken. In einem Fall ging dies sogar so weit, dass eines der Opfer alle Warnungen der Bank und der Polizei in den Wind schlug. Trotz aller Hinweise, dass es sich um einen Betrüger handeln dürfte, bestand das Opfer darauf, dem vermeintlichen „Lover“ einen Betrag von 13.000 Euro zu überwiesen.

Bei Geld misstrauisch sein

Deshalb appelliert die Polizei an die Bürger, misstrauisch zu bleiben, wenn Fremde Geld wollen. Auch wenn sich die Unbekannten am Telefon als Mitarbeiter der Bank, als Polizist, als Rechtsanwalt oder dergleichen ausgeben, solle man nicht alles glauben, was am Telefon erzählt wird.

Das gleiche gelte für Handy-Nachrichten: Auch wenn dort geschrieben werde, dass es sich um Sohn, Tochter oder Enkel handelt: Sobald er oder sie wünscht, dass eine Rechnung bezahlt wird, sollten beim Adressaten alle Alarmleuchten rot blinken.

Vermeintlich große Liebe

Bei Nachrichten fremder Menschen über die sozialen Medien, die mit dem Versuch verbunden sind, dass man in eine Unterhaltung verwickelt wird und dann die „große Liebe“ versprochen wird, sei höchste Vorsicht geboten. In der Regel taucht nach ein paar Tagen oder Wochen auf einmal die Geschichte des Notfalls auf, für den dringend Geld benötigt wird – sei es medizinisch, familiär oder geschäftlich. Spätestens in diesem Moment sollten Betroffene die Notbremse ziehen und nicht einfach ihr erspartes Geld herausgeben.

Die Polizei rät, genau zu prüfen, mit wem man es tun hat. Gerade wenn man seinen Gegenüber nicht persönlich sieht oder spricht, sondern nur eine Handy-Nachricht, eine E-Mail oder eben eine fremde Stimme am Telefon hat, kann man nicht wissen, ob das Gesagte oder Geschriebene der Wahrheit entspricht.

Die Polizei rät

Wenn sich jemand als Familienmitglied ausgibt, rufen Sie ihn oder sie persönlich unter der Ihnen bekannten Nummer an und fragen Sie nach. Stellen Sie Fragen, die nur das echte Familienmitglied beantworten kann.

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen – auch nicht von vorgetäuschten Tränen, erschreckenden Nachrichten über Unfälle, Verhaftungen oder lebensbedrohliche Erkrankungen.

Bewahren Sie Ruhe und nehmen Sie sich die Zeit, um alles zu hinterfragen, zu überprüfen und abzuklären.