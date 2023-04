Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die „Addams Family“ hat als Comic seit den 1930er Jahren die Welt erobert und wurde später zur Fernsehserie. In der Schuhfabrik in Waldfischbach-Burgalben war am Freitag eine Musical-Fassung mit der morbiden Sippe zu erleben.

Die von Frank Serr eingerichtete Produktion traf den Nerv des Publikums. Hörbarer Fan-Liebling: Diener Lurch. Sein Darsteller Francesco R. Dall’Aglio wurde mit besonderes heftigem Schlussapplaus