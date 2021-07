Eine Schulabschlussfeier ist für Schüler, Lehrer und Eltern stets ein Ereignis, das man gerne und lange in Erinnerung behält. Die Entlassfeier der Schulgemeinschaft von Landgraf-Ludwig-Realschule Plus und Fachoberschule am Donnerstag war jedoch ein ganz besonderer Meilenstein an einem ungewöhnlichen Ort.

Wo üblicherweise die FKP-Anhänger ihre Schustadt-Elf anfeuern, applaudierten die Gäste den strahlenden Absolventen. Das Framas-Stadion diente am Donnerstag als Corona-konformer Schauplatz der Zeugnisübergaben und Auszeichnung der Besten. 13 Fachschulreifen, 58 Mittlere Reifen und 33 Anschlüsse der Berufsreife vermeldete Schulleiterin Liane Fremgen, die sich sowohl bei den Schülern als auch dem gesamten Schulteam für das Engagement in den schwierigen Monaten der Pandemie bedankte. Der Abschlussjahrgang sei einzigartig, denn „ihr habt wie kein anderer gezeigt, dass ihr auf andere Rücksicht nehmen könnt.“

Herausragende Leistungen wurden mit Preisen honoriert. Die besten Zeugnisse hatten Dennis Popp (Sekundarstufe I), Doreen Zelno (Berufsreife), Isabelle Kolb (Fachoberschule Gestaltung) und Tamara Mayer (Fachoberschule Technik). Sprachliche Fächer: Lea Vicari (Sek. I). Naturwissenschaftliche Fächer: Dennis Popp (Sek. I) und Yamn Abo Hashish (BR). Gesellschaftswissenschaftliche Fächer: Manuel Hahnebach (Sek. I) und Doreen Zelno (BR). Preis des evangelichen Dekanats: Yannick Bastian (BR). Preis des katholischen Pfarrverbandes: Lea Vicari (Sek. I). Hugo-Ball-Preis für künstlerische Leistungen: Martyna Fedorkow (Sek. I). Vorbildliches Verhalten in den Klassen: Lea Vicari, Maximilian Reiswich und Naomi Staub (Sek. I). Preis für herausragende Entwicklung: Selina Pfeiffer (Sek. I). Integrationspreis: Nour Tzino (Sek. I).